鲍盛刚：对中美关系的另类解析

目前，中美贸易纷争可以说是上世纪70年代中期以后，美国与日本和欧洲国家贸易纷争的继续。尽管当时的美日贸易战使日本陷入了长期的迷失，以至于失去了将近30年，而且还将继续下去。但是，美日贸易战并没有导致出现产业与企业大规模地回流美国，相反而是更大规模地流向中国与新兴经济体国家。30多年前，美国与西方国家是经济全球化的倡导者与推动者，而产业转移被认为是一条“微笑曲线”。曲线两端朝上，在产业链中附加值更多体现在两端，设计和销售，处于中间环节的制造附加值最低。微笑曲线中间是制造；左边是研发，属于全球性的竞争；右边是营销，主要是当地性的竞争。显然，在这条微笑曲线中，微笑的是美国与西方国家的大型跨国公司，因为它们控制了两头，由此控制了利润，而至于中国与新兴经济体国家作为制造加工中间环节，实际上是为它们打工而已。所以，当时美国与西方国家大多数人对于产业转移与中国制造不屑一顾。但是，30多年后，“微笑曲线”突然变成了“哭泣曲线”，美国与西方国家认为是中国抢走了他们的饭碗，掏空了他们的制造业，是中国剥削了他们。中国“吃亏”变成了美国“吃亏”，这又是因为什么呢？究其原因，我们不难看出，美国企业是中美贸易的最大赢家，他们在中国赚得盆满钵满，所以对他们来讲中国是机遇，绝对不是威胁。但是，问题是他们在中国获得的利润并没有惠及美国社会，相反是以牺牲美国社会和国家利益为代价的，一方面由于将产业外包或者转移到中国，导致美国自身产业的空洞化，就业机会的流失，中产阶级的贫困化。另一方面随着产业外包与转移到中国，然后又将产品运回美国销售，尽管产品价格是降低了，这有利于消费者，但是美国与中国的贸易逆差却上升了。而且更为重要的是中国成了世界工厂，美国变成了能源与农产品出口国，这一变化又进一步加速了世界权力中心的转移。对此就如美国一些政客所讲，如果继续以此下去，那么在不久未来美国将成为中国的藩属国，中国将不费一枪一弹取代美国成为世界的陀螺仪，就如同历史上美国取代大英帝国那样，而且中国会比美国干的更漂亮。

上世纪初畅销书《世界的美国化》作者威廉·斯迪德认为尽管在19世纪美国处于英国统治之下，但是随着美国的崛起，英国未来的经济将与美国息息相关。当时欧洲人惊呼“美国入侵”，牢骚满腹的抱怨每天早晨每一位普通公民都在美国制造的闹钟声音中醒来。从产自美国新英格兰的床单上爬起床，用纽约的肥皂和扬基安全剃须刀刮脸。然后穿上产自西卡罗来纳的袜子，在外面再蹬上一双波士顿长靴，系紧康涅狄克州产的背带裤，等等，欧洲人发现生活已经离不开美国制造。英国首相威廉·格兰斯顿1878年就预言美国在商业地位上超过英国是无法避免的，他讲到：“当我们还在为自己的快速发展洋洋自得的时候，美国人已经在一路小跑超过我们。” 那么，美国为何会超过英国呢？原因之一是英国人和英国公司每年都将他们一半以上的存款投资到美国，这甚至超过了他们对自己国家的投资。虽然这些投资带来的收益使英国每年的国民收入得到增加，但是这些投资本身让美国企业完成了现代化，美国在一夜之间从以农耕为主的社会成为以工业为主的都市化社会，成为举世瞩目的经济成功的象征。对此情景我们并不感到陌生，只是目前被抱怨的和被羡慕的主角是中国而不是美国。

无疑，中国崛起及其世界影响力的基础在于经济全球化，一是因为改革开放政策，融入世界经济秩序，抓住了全球化的机遇，由此在不经意间顺势而起。二是中国不仅抓住了经济全球化的机遇，而且顺势而为，正在成为新一轮经济全球化的推动者，其标志就是“一带一路”。英国地缘政治学者哈尔福德·麦金德曾经讲到“哥伦布地理大发现的最大历史意义在于将地球翻转过来，令我们看到了包含欧洲，亚洲，非洲以及南北美洲在内的陆半球，更重要的是，不列颠大致处于该半球最显眼的地方。”显而易见，地理大发现的意义不仅在于地理发现，更重要的是在于商业贸易与经济发展机遇的发现。与此对比，可以说中国“一带一路”的构想堪称人类历史上第二次地理大发现，它的最大历史意义在于它又将地球翻转了过来，令我们看到了已经沉睡了500年的欧亚大陆，更重要的是，中国又回到了最显眼的地方。中国不仅是过去30年里全球化的最大赢家，并且正在成为21世纪全球化的主要引领者。显而易见，目前世界体系正处于新一轮的转变与过渡时期，由此各国也都在这种转变中寻求最有利于自己的位置。美国历史学家贡德·弗兰克把它比作为抢椅子的游戏，因为椅子位置不同，国家的命运也不同，位置决定命运。