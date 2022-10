2022年美中关系青年学者论坛获奖作者和论文简介

标题:专利申请没有实体清单:华为和中兴作为专利拥有者的政策含义(There is No Entities List for Patent Filings: The Policy Implications of Huawei and ZTE as Patent Powers)

摘要: 虽然美国的对华政策包括关税、出口管制和对入境投资严格的审查,但申请美国专利仍然对中国企业开放,即使是受到最严格审查的中国企业也不例外。本文以华为和中兴为例,分析了中国企业在美国实施专利活动的政策差异。这些公司结合《专利合作条约》体系申请的专利数据表明,即使在地缘政治紧张局势加剧的情况下,它们在美国市场的相对和绝对努力也是持续的。由于有机会通过授权将知识产权变现,即使直接销售硬件是不可能的,但持续建立专利组合也可能会影响美国市场。在美国被宣布为标准基本专利并与PCT系统一起提交的已授予专利的数据显示,至少在纸面上和总体上,华为和中兴拥有标准基本专利组合,在质量上可与不受美国市场限制的主要竞争对手相媲美。尽管在中国保护美国知识产权可以理解为主导了美国的政策话语,但本文呼吁关注中国在美国的知识产权,以便更好地为应对两个大国之间的技术竞争提供信息。本文建议美国采取政策,通过建立了解竞争对手能力的窗口来应对中国专利实力的崛起,同时维护全球创新体系的价值以使整个世界受益。