2022年美中关系青年学者论坛获奖作者和论文简介

2022年9月27日至29日，卡特中心中国项目成功举办了第七届美中关系青年学者论坛即中美关系有奖征文（Young Scholars Forum on U.S.-China Relations）。该论坛于2014年由卡特中心及其合作伙伴在西安交通大学首次主办，邀请年轻学者（包括博士研究生、博士后、助理和副教授，以及45岁以下的专业人士）介绍他们在美中关系和中国外交政策方面的研究。

在今年的论坛上，来自世界各地机构的青年学者展示和分享了他们的的精彩论文。这些学者来自不同院校，包括普林斯顿大学、清华大学、南加州大学、佐治亚州立大学、圣地亚哥大学、加州大学洛杉矶分校和伯克利分校、哈佛大学、南洋理工大学、牛津大学、海德堡大学等。论坛讨论了一系列与美中关系有关的重要议题，包括公众与政治舆论、科技与经济因素、印太战略和大战略和全球发展。

每一篇论文在论坛开幕前都经历了严格的筛选，并经过至少两位在政治科学或国际关系领域的顶尖学者进行审阅。卡特中心中国项目非常荣幸为本年度的青年学者论坛颁发三项大奖和三个荣誉奖，以表彰他们为研究世界上最具影响力的双边关系作出的贡献。大奖项是以1979年实现美国与中国外交关系正常化的前总统吉米·卡特的名字命名的。获得大奖的青年学者将获得1000美元的奖金，获得荣誉奖的青年学者将获得500美元的奖金。

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