【编者按】 美国资深学者柯庆生(Thomas J. Christensen)、傅泰林( M. Taylor Fravel)、葛莱仪( Bonnie S. Glaser)、 黎安友(Andrew J. Nathan)、和白洁曦(Jessica Chen Weiss)于今年10月13日在《外交事务》共同发表了题为 “如何避免台湾战争” (How to Avoid a War Over Taiwan)的文章(点击这里阅读全文)。

专家们指出,战争爆发就如同零和博弈,在台湾问题愈发严峻的局面下,应竭力降低其发生的可能性。专家们构想了维稳的蓝图,即美国、大陆、台湾三方在相互威胁相互信任基础上的达到权力制衡,维持长久以来斗而不破的微妙局势。尤其美国方面应采取维护两岸关系稳定的稳妥策略,通过扩张战略部署和巧妙利用战略影响力提升其自身发出威胁和提供保证的可信度,并大力支持和平解决争端。以下是本站对该文的编译。