应更注重实质意义而不是象征意义

为了维护台湾海峡的和平与稳定，美国必须恢复其威胁和保证的可信度。这意味着如果大陆攻打台湾，它便威胁北京会付出的代价；而倘若大陆不攻击台湾，它便承诺大陆的利益不会遭到损害。为了提升威胁可信度，美国必须重新考虑其在东亚的军事态势。与其依赖脆弱的航空母舰和几个大型的集中的空军和海军基地，华盛顿更应该采取更机动、更分散、更有弹性的部署，促使北京更难发动攻击和摧毁。这种战略通常被描述为 “主动拒绝”，它能够使中国大陆无法对台湾取得廉价且快速的军事胜利。

美国已经在朝这个方向发展，包括采用新型海陆空和海军陆战队的战略模型，以及采购大量远程反水面和反舰导弹。但是，美国军队还必须在目标地区获得更多的行动地点，加固其现有设施以减少其对对手先发制人打击的脆弱性。美国应该在该地区预先部署弹药和其他物资，使其军事供应线不那么脆弱。

为此，美国应该继续向地区盟友重申和平、稳定的两岸关系对他们的益处，以及这就是为何他们应该为美国的温和、负责任的战略作出贡献，以阻止大陆的好战行为。至少，美国军队需要更大程度进入日本境内更多分散的军事地点。这会导致其态势更有弹性，更难成为目标。但它可能也需要在进入其他国家，例如说在菲律宾的机会。在可能的范围之内，美国还应该尽力加强与盟国的合作，以防在台湾问题上发生冲突时应急需要各方联合或协调军事调度。同时，华盛顿应为继续开展全球外交做出努力，并且向北京强调一旦发生冲突它将付出的经济和外交代价。

台湾在阻止中国大陆的攻击方面也可以发挥重要作用。它必须证明自己有能力在封锁期间保持弹性并让入侵的大陆部队付出高昂的代价。台湾应该建立更深层次的战略资源储备，如燃料和粮食，以防北京选择封而不是入侵该岛屿。美国应该继续向台湾施压从而建立更强大的、可移动的海岸防御系统和防空系统，必要的时候能将自己变身成一只 “豪猪”，让入侵的中国大陆军队发出哀嚎。与乌克兰不同的是，台湾与美国的盟友有陆地边界，一旦发生冲突，美国将很难再补给。出于这个原因，台湾必须提前储备与运用需要的武器进行演练。它还必须扩大其民防能力，既要对入侵的军队构成严峻的防御威胁，又要在封锁期间向公众分发基本资源。如果台湾不自卫，美国就不能协助保卫台湾。

但是光拥有足够的威胁可信度并不足以防止战争。美国还必须恢复保证的可信度，确保台北和北京都明白，它的目标不是一个独立的台湾，而是台湾海峡的和平与稳定。它还需要阐明的是，它不支持台湾独立和反对任何一方单方面改变现状的声称，并接受中国大陆和台湾和平协议的任何结果。长期以来这一直是美国的官方立场，可偏偏华盛顿的政治领导人的一系列声明和遗漏使美国的立场受到怀疑。有时美国当局的行动也与这些声明相违背。因此，拜登政府在台湾问题上的言论和行动应该比迄今为止的一切更有纪律性和一致性。高级官员不应该把台湾称为一个国家，也不应该说台湾可以单方面声称决定独立，就好像与美国没有任何关系。美国应该明确表示，即使它力促台湾加入不要求成员为独立国家的国际组织，参与政府间组织，如世界卫生组织和国际民用航空组织，或者参与加强美台经济关系的双边贸易和投资协议的谈判，它并不追求台湾的主权地位。拜登政府应继续为北京与台北的民选领导人进行直接讨论施加压力，以此寻求一个台湾人民认可的两岸分歧的长期解决方案。

美国还应该避免毫无必要地激怒触碰北京的象征性政治姿态，而需要把重点放在让台湾和在亚洲前沿部署的美军更强大和更有韧性的实质性措施上。这意味着美国官员和政治家，包括美国国会议员和竞选者，应避免对台湾发表政治上有利但战略上有害的言论。最近要求美国明确对台防务承诺的呼声对提高美国威慑威胁的可信度毫无帮助，因为北京已经预料到华盛顿会干预两岸冲突，尽管不知道华盛顿会以多大的力度或多高的效率这样做。然而，美国的无条件防卫承诺可能会削弱保证的基本威慑力度，因为它似乎恢复了美国和台湾之间实质上的联盟关系，从而为岛上未来主张司法独立的政治家提供了一张空头支票。

但值得注意的是，如果呼吁正式承认台湾是一个主权国家或要求在和平时期在岛上驻扎大量的美国军队政策被采纳，两岸冲突的可能性将加剧。