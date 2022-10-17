美国学者李成公布中共政治局及常委”候选人”名单

在中共20大召开的当日，布鲁金斯学会桑顿中国中心主任李成在学会网站公布了中共政治局常委候选人和政治局委员”候选人”的名单。李成以研究中共精英政治著称，曾多次准确预测中共党代会常委会的人选。与之前不同的是，这次李成仅仅提供了”候选人”名单，即根据他的研究，哪些中共领导人可能入常，哪些领导人可能进入政治局。（点击这里查看李成公布的名单。）其次，李成最近一直为中美聚焦网站(China-US Focus)撰写中共20大“换届”（reshuffling）文章。（点击这里查看李成撰写的“换届”文章。）
政治局常委候选人（16人）
习近平（1953）、李克强（1955，国务院总理）、汪洋（1955，政协主席）、赵乐际（1957，中纪委书记）、韩正（1954，国务院第一副总理）、王沪宁（1955，中央书记处书记）、丁薛祥（1962，中央办公厅主任）、胡春华（1963，国务院副总理）、李希（1956，广东省委委书记）、陈希（1953，中组部部长））、刘鹤（1952，国务院副总理）、李强（1959，上海市委书记）、陈敏尔（1960，重庆市委书记）、蔡奇（1955，北京市委书记）、黄坤明（1956，中宣部部长）、马兴瑞（1959，新疆自治区区委书记）。
政治局候选人（28人）
李书磊（1964，中宣部常务副部长）、谌贻琴（1959，贵州省委书记）、张国清（1964，辽宁省委书记）、张庆伟（1961，湖南省委书记）、苗华（1955，中央军委政治工作部主任）、王毅、（1953，国务委员兼外交部长）何立峰（1955，发改委党组书记）、刘国中（1962，陕西省委书记）、袁家军（1962，浙江省委书记）、李干杰（1964年，山东省委书记）、尹力（1962，福建省委书记）、楼阳生（1959，河南省委书记）、张升民（1958，军纪委书记）、李作成（1953，中央军委联合参谋部参谋长）、李尚福（1958，中央军委装备发展部部长）、陈一新（1959年，政法委秘书长）、江金权（1959，中央政策研究室主任）、刘杰一（1957，国务院台湾事务办公室主任）、肖捷（1957，国务委员兼国务院秘书长）、陈吉宁（1964年，北京市市长）、龚正（1960，上海市市长）、王蒙徽（1960，湖北省委书记）、许勤（1961，黑龙江省委书记）、王莉霞（1964，内蒙古自治区人民政府主席）、陈小江（1962，统战部常务副部长）、姜信治（1958，中组部常务副部长）、孟祥锋（1964，中央办公厅常务副主任）、杨振武（1955，全国人民代表大会常务委员会秘书长）。