專訪孔誥烽：將衝突引向良性競爭，尋求開放與保護的平衡

嘉賓簡介
孔誥烽（Ho-fung Hung），美國社會學者。現任約翰·霍普金斯大學社會學系及高等國際研究學院偉森費特政治經濟學教授，主要研究範疇是政治經濟學、民族主義和社會理論。近期出版著作：Clash of Empires： From ‘Chimerica’ to the ‘New Cold War’（《帝國的衝突：從“中美國”到“新冷戰”》）（劍橋大學出版社，2022）、City on the Edge: Hong Kong under Chinese Rule（《邊際危城： 資本、帝國與抵抗視野下的香港》）（劍橋大學出版社，2022）。
本次採訪由卡特中心中國項目研究助理、加州大學歐文分校公共政策碩士研究生仝馨完成。為了保持文字簡潔和清晰，採訪文稿已經過編輯。
採訪視頻
採訪文稿
美中兩國除不同的社會製度外，在社會文化傳統層面也有所不同，即美國是基於法律的公民社會，中國是基於儒家倫理的人情社會。您認為就社會凝聚力而言，中國社會的儒家倫理與美國社會的基督教倫理對促進兩國民間社會交往和理解有無特別意義？
孔誥烽：其實美國跟中國在社會文化上都並不是一個完全單一的社會。很多人會覺得美國是個基督教文明的社會，但是事實上現在美國文化也很多元，基督教裡面也有新教跟天主教。後來美國社會經過很多波的移民之後，吸收了很多猶太移民，以及來自中東、南亞、東亞、中國的移民，所以它的文化一直都在變化。中國的文化也是如此。儒家倫理向前追溯起碼一千年都是一個主導中國社會的倫理，但是同時存在在傳統中國社會中的，其實也有佛教、道教；而到近代中國之後，才有了自由主義、社會主義、共產主義等。因此，美中兩個社會的文化其實一直都在變動。但是它們從根本上講有一個很不一樣的地方是，美國是一個講明文規定法治的體製，它在對內甚至是在外交、國際關係上面都秉承一個「以法治為基礎」的觀點。中國社會則比較註重彈性、人情，很多東西白紙黑字講清楚可能沒有那麼好，所以我們社會學文獻中會談到「關係」文化。這種文化在經濟發展和其他很多事情上面的表現就是可能會比較有彈性、比較方便。但是到了國際交往上面就有一個矛盾的存在：一個比較注重協議，一個比較註重行為更加隨實際情況而轉變。當然這裏面還涉及歷史的因素，中國方面會覺得很多協定是在你強我弱的情況之下簽下來的，但是現在力量對比不一樣了，中國強大了，所以很多以前簽下的東西可能就要做出調整。這是體現在兩國交往中的一個很大的衝突來源。以前中國比較弱、美國比較強的時候，中國可能能夠接受以前簽下來的一些協議，但是現在中國產生了另外的看法——中國強大了，所以要有所調整。但是美國跟其他西方國家通過法治觀點去看就覺得這個很難接受。因此怎麼樣在這個衝突裡邊找一個新的平衡，這是兩國都需要努力的方向。
您剛才提到美中兩國各自擁有不同和多元化的社會問題。您認為美中兩國之間不同的社會文化傳統會在何種程度上影響美中兩國的外交政策？美中兩國媒體現在炒作的「信息戰」，又會對兩國民間交往和理解產生怎樣的影響？
孔誥烽：有關信息戰的問題在美國現在討論得很熱烈。中國其實只是其中一個焦點，另一個更大的焦點是美國國內一些極端右翼團體通過社交媒體發放假信息。比如說2020年美國總統大選後，就是在沒有證據的情況之下，說是造假並要推翻選舉結果。美國國內遇到社交媒體的崛起，面對這個問題，很多賬號可能是假的，是故意在傳播一些假信息。美國國內對假信息的討論裡面當然會關註到一些他們覺得來自外國的——比如俄羅斯和中國的一些利用社交媒體發放假信息的行為。所以有關假信息和信息戰這個問題在美國的討論，是在一個更大的社交媒體怎麼樣改變美國的公民社會、公民文化，對於公民文化是有害還是有利的一個更大的討論裡面。中國、俄羅斯是其中一個要點，但不是唯一的要點。而中美的資訊競爭和對抗可以說只是其中一個更大的問題。美國現在越來越覺得中美在資訊流通上面有不對等的狀況。因為美國基本上是一個很開放的社會，很多資訊沒有篩選過、不知道真假，已通過網絡放出，所以它導致很多假資訊的問題。很多中國的媒體、中國的社交媒體如抖音（TikTok）、微信（Wechat）都可以自由地在美國運作，而中國的官員和官方媒體也可以自由地在美國的社交媒體，比如說臉書（Facebook）和推特（Twitter）上面運作。
但是在中國的體製下，很多美國的聲音、美國的社交媒體並不可以自由地在中國運作。因此很大一個不同的地方和矛盾的起源，就是美國覺得美國社會對於中國這些資訊完全開放，但是中國並沒有對等開放。美國覺得這是一個不公平的狀況，所以有人會要求在資訊交流方面追求對等：一方面希望中國可以全面地開放——像美國這樣開放，但是如果中國做不到的時候，美國也應該對中國來的資訊跟社交媒體作出規限。這是一個很難解決但又十分重要的問題，也是導致兩國家資訊戰的一個很大的原因。
中國網上現在有一個關於「潤學」非常流行的冷笑話：美國社會不適合中國人民，但適合中國移民，您對此有何評價？
孔誥烽：其實「潤」這個字是一個比較新的說法。其實在這個字出現之前，有別的字去描述這個現象，比如以前有「裸官」——很多中國官員或者富人一邊在中國做事情和做生意賺錢，另一邊他們的家人跟財產都在外國，特別是在美國。最近又有人發現中國一些比較激進的民族主義者在美國西岸也有財產。所以這個其實是很長久的現象。就算是很愛國、很民族主義的中國公知和其他一些公眾人物，他們也會把家人或者財產放在美國，這是一個結構性的問題。中國幾十年來經濟發展得很快，很多人都願意留在中國找機會賺錢並做大事業。改革開放幾十年來，中國的經濟經歷過很大的變化。但是在對私有財產的保護方面，很多人覺得中國沒有改革到一個中等收入國家或者是更上一層樓的發達國家應有的一個保護狀態。這導致很多有錢有權的人雖然在中國賺到了錢，但是他覺得財富要離開中國，去一個对私有財產保護得比較好的地方才安心。因此我們看到很多大型私營企業的公司註冊都是在開曼群島這類地方，造成這些公司有很多資本外流的狀況。當然資本外流、財富外流對於中國長遠的發展來說並不是很好的事情，要怎麼樣建立一個體製，讓中國的精英、中產階級、富人覺得他們的財富跟家人的學業等等可以留在中國，而不是一定要把它放到外國，這是改革開放中的中國政府需要針對的問題。其實很多財富或者是家人在外國的，比如說在美國的中國的精英和中產階級，如果可以選擇，財富保護在中國比較好的時候，他們其實更願意在中國生活。這些人主要是對於財富保護方面還不放心，所以他要把財產转移到國外。如果中國在改革開放方面多下一點功夫，讓更多人放心的話，這個「潤」的問題或者是「裸官」的問題，我想自然會解決。
您剛才提到了「裸官」和財富外流的現象。根據2019年的一項調查，中國現在已經成為世界第三大境外移民國，而美國是中國高淨值移民的首選國家，這些移民帶來了大量外匯存款，並且在美國進行投資。您認為中國移民在經濟和政治層面會給美國和美中關係施加怎樣的影響？
孔誥烽：中國移民跟很多其他國家到美國的移民都一樣。他們處在一個有時候是矛盾，有時候是兩面都可以吃得開的狀況。當中美關係好的時候，他們就可以做兩边的橋樑，對於兩方面更進一步地交往有一個促進作用；但是如果因為其他不同的原因，兩個國家的關係比較僵、比較惡化的時候，他們就很容易成為所謂的磨心，甚至變成兩面不討好，或者說兩面不是人的狀況。在美國的移民史裡面也不是第一次出現這種狀況。比如說20世紀初和二戰的時候，日本移民、德國移民和意大利移民就面臨過相似狀況。因為美國跟他們的來源國在衝突、在交戰，所以他們都會遇到一個很困擾的狀況：一方面，他們的來源國會覺得他們已經是美國人了，所以就算是回到家鄉，來源國也會覺得他們可能在為美國谋利益。另一方面，他們在美國又會受到懷疑，被認為他們可能會在價值觀上面，或者是在利益上面比較接近他們的來源國，所以他們就處在一個很困難的狀況。這個當然意味著中間有很多悲劇與痛苦的事情，但是隨著時間流逝，他們也慢慢融入成為美國社會的一份子。因此這是一個無奈的狀態。
其實，中國在美國的移民跟以前在美國的其他國家的移民一樣，他們的處境受到他們控製不了的國際地緣政治變化的強烈影響，但同時他們可以影響國與國之間的關係，其實力量是比較有限的。兩國關係，歸根到底都是國家與國家利益之間的競合，或者是來自經濟經貿方面的更大的格局決定。作為移民，兩國關係的變化會對他們產生影響，他們也可能因此受到很多的歧視，或者是很多的打壓，但這是一個無奈的事實。從美國的歷史來說，我們可以從以前的例子看到，這種狀況往往需要一些時間才能找到新的平衡。
您在今年出版的著作《帝國的衝突：從「中美國」到「新冷戰」》中提到，儘管很多人認為根植於意識形態差異的「新冷戰」是造成美中關係惡化的原因，但是這一個長期以來的差異並沒有阻擋美中兩國在上個世紀90年代和本世紀初的經濟和地緣政治合作，因此您提出當前美中關係發生變化的原因是由於美中企業關係發生了改變。您認為是什麼造成了美中企業態度和關係改變？意識形態的分歧在這一改變中佔據多大影響？
孔誥烽：現在很流行用「新冷戰」來形容美中的關係，就是只重視兩國在政治體製和意識形態上面的分歧。當然，我覺得兩國在意識形態跟政治製度上是有很大的分歧，它是一個不可忽略的很重要的因素，但並不是影響兩國關係最關鍵的因素。因為我們看到1989年之後，1990年代美國跟中國的意識形態和政治體製也是有很大的不同和差異。在美國社會裡邊討論對中國問題的時候，人權也是一個很尖銳的問題。但是那個時候的分歧並沒有影響到美中關系。1990年代其實是美中關係走向和諧速度最快的一個時代。而且美國在國際上面有很多很親密的盟友，他們其實在人權、在意識形態领域也跟美國差別很大。比如說很多中東的產油國家，他們的人權、男女平等、家庭觀等方面跟美國的體製和價值觀也很不一樣。但是美國並沒有因為這個不同而減少跟他們的交往合作。所以意識形態和政治上的分歧其實並不是決定性的。
決定性的因素其實是美國企業在中國投資時跟營商、跟中國企業的關係。特別是在2001年中國入世之後，中國是很多美國企業市場增長的一個主要來源。這些企業在中國一直擴張，同時那個時候中國的經濟本身也在擴張——它通過引進美國跟其他國家的直接投資得到了很多技術与資本。中國經濟的餅在擴大的時候，中國企業和美國企業的規模都可以一齊增長。因為整個餅在擴大，因此所謂「共贏」狀況就是那時候形成的。但是在2008年全球金融危機之後，中國有一個很成功的刺激和經濟反彈，但是中國在這個刺激和反彈之後，也就是2010年之後，中國的經濟一直在減慢。而且中國的很多企業都開始有一個負債的問題，所以中國的經濟大餅雖然還有增長，但是卻沒有以前增長那麼快，甚至有一些人覺得中國經濟開始進入一個停滯的狀態。
在這個狀態之下，中國的私營和國營企業再想要擴張的時候，就必然意味著要跟在中國有生意的美國商人、美國企業，跟其他國家的企業進行一場「零和競爭」。中國企業增長的時候就需要把一些美國企業的份額佔掉，所以美國企業就開始會在中國出現一個吃虧的狀況；而且在中國發展國家主義的體製之下，政府對於一些企業的補貼、補助和規範方面的幫助其實很明顯。另一邊，美國企業已經習慣在一個比較自由的市場背景下運作，因此它面對中國的工業政策和保護主義的政策時，就會開始覺得中國政府有偏幫中國企業的狀況，與中國入世時候的承諾——即中國會對市場中的外資跟內資一視同仁的承諾——可能有出入，所以導致在中國這些美國企業對中國的认知開始有轉負的變化。當然美國企業在中國仍然有很大的盈利，还很想繼續在中國賺錢，但增長已經沒有以前那麼快了。在1990年代和2000年代的時候，美國企業會幫中國遊說國會跟政府，確定美國的政府与國會不會對中國的態度太對抗性、太敵對。但是他們現在已經沒有以前那麼熱衷為美中更好的關係去遊說了，這導致美國鷹派成為更占主導的力量。因此，歸根到底是美国企業的狀況在中國的市場發生了很大變化，而這一變化是在2010年之後，中國的經濟開始減慢時出現的狀況。
您在書中還提到由經濟元素導致的美中之間的「結構性對抗」。這種對抗在未來是否會有轉圜餘地？
孔誥烽：這個需要找一個新的平衡。以前美中關係最和諧的時候，也就是1990年代和2000年代，雙方都會用最好的動機去猜讀對方，用比較正面的態度去估計對方的動機与行為，不會有任何懷疑。但是現在就變成了另外一個極端：雙方都用最壞的動機去猜想對方的動機跟行為。所以兩個國家的關係很容易有一種鐘擺狀況——極端的鐘擺會一直擺動，後者一直留在衝突的狀況；如果想讓鐘擺回歸一個新的平衡，則需要兩方面共同努力。我們不可以幻想兩國利益能夠完全一致，因為沒有任何兩個國家的利益是完全一致的。國與國之間一定存在矛盾或者不一樣的地方，但同時也要把利益上面的矛盾和價值觀和經濟、政治利益上的矛盾控製在本來有矛盾的地方，不讓它蔓延到其他可以合作的地方，這個是很考驗双方的一個機會。但是從一個蜜月期到現在越來越對抗的狀況，再找到一個中間的新的平衡，這個不是沒有可能，但是需要雙方努力。
美中兩國政府是否已經意識到美中企業在美中關係上的重要影響？未來兩國會採取怎樣的政策來應對企業競爭？而這些應對舉措又會怎樣影響美中關係？
孔誥烽：問題的一個關鍵是美國推動全球化，從1980年代開始到1990年代世界貿易組織成立，再到2001年中國加入世界貿易組織，美國一直推動全球化並讓中國加入美國主導的全球化系統。這一過程中有一個重要因素就是美國用自己的國內市場作誘因，去吸引其他國家進入美國的全球自由貿易體系，讓美國的資本可以自由去這些國家投資，同時這些國家生產的東西也可以自由地進入美國的市場。這是美國推動的全球化，所以也是美國企業推動美國的全球化政策的一個最重要的原因，因為這樣美國企業就可以去別的國家特別是中國進行投資。中國在過去二十年間也以自己的方式推動全球化。但盡管中國在加入世界貿易組織的時候承諾美國式的全球化——也就是我對你們開放，你們也要對我開放，就是這種互惠和對等的開放，但是二十年下來，美國企業的最大關注點，就是中國的產品可以自由地進入美國跟其他國家的市場，但是中國並沒有如它當初加入世界貿易組織時承諾的那樣開放中國的市場給外國的企業投資，特別是金融、電信這些關鍵的行業。此外，中國的市場也沒有完全地對美國產品作出完全的開放。所以這是雙方對全球化不一樣的期待所產生的一個矛盾。美國是用開放自己的市場來鼓勵其他國家加入全球化，中國是用自己產品的輸出來推動全球化，但是它自己國家裡面的市場並沒有完全開放。
因此美中雙方要想找到一個新的平衡點，一個最重要的關鍵就是找到一個開放与保護的平衡。大家現在知道美國也沒有以前那麼開放了，因為美國覺得全球化讓美國工廠都跑去別的地方去了，導致很多工人失業，造成很多地方的選民對全球化都有很大的不滿。所以美國的政策、美國政治現在的風向都是說美國國內市場不應該像以前那樣，向全世界特別是向中國開放，要封閉一點。這個是不可避免的，因為美国以前的全球化的確有點过激，致使很多本來的工業城鎮都變成衰落、雕零的地方，產生了很大的社會与政治問題。但是美國也不是完全的封閉，它是一定程度的封閉。當然中國也需要進一步地開放，不一定是全面的開放，而是可控的開放。两国如何在全面開放与全面封閉之間找到一個新的平衡點，這是稳定和改善双边关系一個很重要的關鍵。如果以儒家的觀點來說，就是所謂尋求一個中庸之道，去讓兩個國家都可以在經濟比較放心、安全比較放心的狀況下繼續交往。但要做到這一點很困難，中間面臨很多挑戰。
您認為夾在美中之間的重要國際機構，如聯合國、人權理事會、北約、上合等，在美中企業關係和外交關係上具有怎樣的影響？
孔誥烽：很多人很關注美中現在的對抗變成兩個國家跟各自的盟友在一些國際組織里的對抗，如聯合國、世界衛生組織、世界貿易組織等，很多人覺得這個不是很好的對抗，但我反而覺得這個對抗其實可以起到一個健康的作用。因為兩個國家對抗的時候，最壞的狀況就是變成軍事衝突，這個大家都不想看到。但是如果將這個對抗跟競爭從軍事化的衝突，或是貿易上的衝突，變成在這些國際組織裡面的競爭，對這些組織領導權的競爭和和影響它們的議題的競爭，這反而是一個在規範环境里比較正常、安全的競爭。其實中國也在建立自己的世界國際組織，如亞投行（AIIB）；中國也跟其他的金磚國家成立了一個金磚銀行。這些組織對現有的二戰之後出現的美國跟歐美主導的組織產生了競爭的作用。比如說亞投行讓世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）很緊張，擔憂這些中國主導興起的國際組織會取代原有的國際組織，這裏也還包括亞洲發展銀行等。
但是這種情況出現後，我們可以看到一些比較有趣的現象。亞投行成立之時的規劃可謂雄圖偉略，但它在實際運作时規模并沒有最初大家预估的那麼大。不過它對現有國際組織，例如國際貨幣基金組織施加的競爭壓力產生了良好的影響。歐美國家很抗拒在國際貨幣基金組織進行投票權再分配的改革。以往傳統的西方國家包括一些很小的國家，投票權不成比例的高，而一些重要的發展中國家，比如說中國、印度的投票權比例低得离奇。這是長期以來国际组织以西方为中心导致的問題。但是在亞投行競爭壓力之下，歐美國家對這些投票權重新分配的改革開了綠燈，使這些改革最後得以成功。因此這種對抗在中美競爭可控的狀況之下，能夠帶來良好的效果和健康的改革。世界衛生組織也是如此。過去十幾年來，美國對於世界衛生組織的投資和注意力都沒有很高，但是美國現在發現，中國在世界衛生組織裡面的影響力變得很大，特別是在新冠疫情之後，與美國的影響力衰退的狀況形成對比。因此美國現在又重新重視這個組織，重新加大對這些組織的投資，而這些投資對於組織本身來說也是一個好的發展。中美的對抗，不一定是走向一個壞的結果——最壞的結果就是軍事化的、跟人命有關係的衝突。但是一個比較好的結果就是把兩國的競爭甚至於對抗引入國際組織，這不仅可以控制两国競爭的失控，也会對國際關係和全球治理产生健康和正面的影響。