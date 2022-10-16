專訪孔誥烽：將衝突引向良性競爭，尋求開放與保護的平衡

採訪文稿

美中兩國除不同的社會製度外，在社會文化傳統層面也有所不同，即美國是基於法律的公民社會，中國是基於儒家倫理的人情社會。您認為就社會凝聚力而言，中國社會的儒家倫理與美國社會的基督教倫理對促進兩國民間社會交往和理解有無特別意義？

孔誥烽：其實美國跟中國在社會文化上都並不是一個完全單一的社會。很多人會覺得美國是個基督教文明的社會，但是事實上現在美國文化也很多元，基督教裡面也有新教跟天主教。後來美國社會經過很多波的移民之後，吸收了很多猶太移民，以及來自中東、南亞、東亞、中國的移民，所以它的文化一直都在變化。中國的文化也是如此。儒家倫理向前追溯起碼一千年都是一個主導中國社會的倫理，但是同時存在在傳統中國社會中的，其實也有佛教、道教；而到近代中國之後，才有了自由主義、社會主義、共產主義等。因此，美中兩個社會的文化其實一直都在變動。但是它們從根本上講有一個很不一樣的地方是，美國是一個講明文規定法治的體製，它在對內甚至是在外交、國際關係上面都秉承一個「以法治為基礎」的觀點。中國社會則比較註重彈性、人情，很多東西白紙黑字講清楚可能沒有那麼好，所以我們社會學文獻中會談到「關係」文化。這種文化在經濟發展和其他很多事情上面的表現就是可能會比較有彈性、比較方便。但是到了國際交往上面就有一個矛盾的存在：一個比較注重協議，一個比較註重行為更加隨實際情況而轉變。當然這裏面還涉及歷史的因素，中國方面會覺得很多協定是在你強我弱的情況之下簽下來的，但是現在力量對比不一樣了，中國強大了，所以很多以前簽下的東西可能就要做出調整。這是體現在兩國交往中的一個很大的衝突來源。以前中國比較弱、美國比較強的時候，中國可能能夠接受以前簽下來的一些協議，但是現在中國產生了另外的看法——中國強大了，所以要有所調整。但是美國跟其他西方國家通過法治觀點去看就覺得這個很難接受。因此怎麼樣在這個衝突裡邊找一個新的平衡，這是兩國都需要努力的方向。

您剛才提到美中兩國各自擁有不同和多元化的社會問題。您認為美中兩國之間不同的社會文化傳統會在何種程度上影響美中兩國的外交政策？美中兩國媒體現在炒作的「信息戰」，又會對兩國民間交往和理解產生怎樣的影響？

孔誥烽：有關信息戰的問題在美國現在討論得很熱烈。中國其實只是其中一個焦點，另一個更大的焦點是美國國內一些極端右翼團體通過社交媒體發放假信息。比如說2020年美國總統大選後，就是在沒有證據的情況之下，說是造假並要推翻選舉結果。美國國內遇到社交媒體的崛起，面對這個問題，很多賬號可能是假的，是故意在傳播一些假信息。美國國內對假信息的討論裡面當然會關註到一些他們覺得來自外國的——比如俄羅斯和中國的一些利用社交媒體發放假信息的行為。所以有關假信息和信息戰這個問題在美國的討論，是在一個更大的社交媒體怎麼樣改變美國的公民社會、公民文化，對於公民文化是有害還是有利的一個更大的討論裡面。中國、俄羅斯是其中一個要點，但不是唯一的要點。而中美的資訊競爭和對抗可以說只是其中一個更大的問題。美國現在越來越覺得中美在資訊流通上面有不對等的狀況。因為美國基本上是一個很開放的社會，很多資訊沒有篩選過、不知道真假，已通過網絡放出，所以它導致很多假資訊的問題。很多中國的媒體、中國的社交媒體如抖音（TikTok）、微信（Wechat）都可以自由地在美國運作，而中國的官員和官方媒體也可以自由地在美國的社交媒體，比如說臉書（Facebook）和推特（Twitter）上面運作。

但是在中國的體製下，很多美國的聲音、美國的社交媒體並不可以自由地在中國運作。因此很大一個不同的地方和矛盾的起源，就是美國覺得美國社會對於中國這些資訊完全開放，但是中國並沒有對等開放。美國覺得這是一個不公平的狀況，所以有人會要求在資訊交流方面追求對等：一方面希望中國可以全面地開放——像美國這樣開放，但是如果中國做不到的時候，美國也應該對中國來的資訊跟社交媒體作出規限。這是一個很難解決但又十分重要的問題，也是導致兩國家資訊戰的一個很大的原因。

中國網上現在有一個關於「潤學」非常流行的冷笑話：美國社會不適合中國人民，但適合中國移民，您對此有何評價？

孔誥烽：其實「潤」這個字是一個比較新的說法。其實在這個字出現之前，有別的字去描述這個現象，比如以前有「裸官」——很多中國官員或者富人一邊在中國做事情和做生意賺錢，另一邊他們的家人跟財產都在外國，特別是在美國。最近又有人發現中國一些比較激進的民族主義者在美國西岸也有財產。所以這個其實是很長久的現象。就算是很愛國、很民族主義的中國公知和其他一些公眾人物，他們也會把家人或者財產放在美國，這是一個結構性的問題。中國幾十年來經濟發展得很快，很多人都願意留在中國找機會賺錢並做大事業。改革開放幾十年來，中國的經濟經歷過很大的變化。但是在對私有財產的保護方面，很多人覺得中國沒有改革到一個中等收入國家或者是更上一層樓的發達國家應有的一個保護狀態。這導致很多有錢有權的人雖然在中國賺到了錢，但是他覺得財富要離開中國，去一個对私有財產保護得比較好的地方才安心。因此我們看到很多大型私營企業的公司註冊都是在開曼群島這類地方，造成這些公司有很多資本外流的狀況。當然資本外流、財富外流對於中國長遠的發展來說並不是很好的事情，要怎麼樣建立一個體製，讓中國的精英、中產階級、富人覺得他們的財富跟家人的學業等等可以留在中國，而不是一定要把它放到外國，這是改革開放中的中國政府需要針對的問題。其實很多財富或者是家人在外國的，比如說在美國的中國的精英和中產階級，如果可以選擇，財富保護在中國比較好的時候，他們其實更願意在中國生活。這些人主要是對於財富保護方面還不放心，所以他要把財產转移到國外。如果中國在改革開放方面多下一點功夫，讓更多人放心的話，這個「潤」的問題或者是「裸官」的問題，我想自然會解決。