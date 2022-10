专访任晓：中美关系解铃还须系铃人

【编者按】任晓,复旦大学国际问题研究院教授,中国外交研究中心主任。2002至2006年任职于上海国际问题研究所,先后任美国研究室主任和亚太研究室主任、研究员。2010年2月至2012年2月供职于中华人民共和国驻日本大使馆政治处,任一等秘书。著有《走向世界共生》(商务印书馆2019年版)、《中国对外援助:理论与实践》(格致出版社2017年版,与刘慧华合著)、《第五种权力》(北京大学出版社2015年版)等中文专著,以及在美国出版的英文专著Human Security and Cross-Border Cooperation in East Asia (Palgrave Macmillan 2019, co-editor), New Frontiers in China’s Foreign Relations (Lexington Books 2011, co-editor).