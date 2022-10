佩蒂斯：中国经济模式令其发展陷入僵局

编者按:北京大学光华管理学院金融学教授Michael Pettis(迈克尔•佩蒂斯)于《外交事务》(Foreign Affaris)杂志发表了题为“中国经济模式令其发展陷入僵局”(How China Trapped Itself: The CCP’s Economic Model Has Left It With Only Bad Choices)的文章(点击阅读全文),提出中国的高投资发展模式使中国承受了高额负债,面临艰难的转型选择。佩蒂斯认为在振兴房地产市场以刺激经济增长和增加基础设施支出之间,中国政府选择了后者。他预测中国经济快速增长的模式难以长久维持,中国不得不接受减少投资后经济增长放缓的结果。