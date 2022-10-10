佩蒂斯：中国经济模式令其发展陷入僵局

债务危机

对中国来说，高投资率并不总是坏事。20世纪70年代末，在经历了内忧外患的五十年之后，中国开启了“改革开放”时代。当时中国在基础设施、物流和制造能力方面的投资严重不足，它最需要的是一个将快速投资放在首位的发展模式。

在接下来的几年里，中国采取的高投资模式令经济蓬勃发展。首先，中国政府强制提高了为投资提供资金所需的国内储蓄占GDP的比例。在任何经济体中，储蓄指的是所有生产出来但未被消费的资产。因此，提高储蓄占GDP的比例意味着降低消费占GDP的比例。中国政府通过系统性地限制家庭收入占GDP的比重来做到这一点。家庭收入是一个国家除企业和政府收入外的收入途径。但与企业和政府不同的是，家庭消费占据了家庭收入的大部分，因此家庭收入在GDP中所占的份额越小，消费所占的份额就越低，储蓄所占的份额就越高。

到20世纪90年代末，中国国内储蓄占国内生产总值的比例达到50%，达到了有史以来任何国家的最高水平。银行系统是中国储蓄的主要中介，它以政府设定的人为低利率为中国企业、房地产开发商和地方政府提供了巨额储蓄。其结果是高水平投资推动的快速增长，这令中国投资不足的问题得到了有效解决。但是，与其他遵循类似模式的国家一样，中国也面临着一个隐藏的陷阱：一旦中国缩小了其资本存量水平与工人和企业能够有效吸收的水平之间的差距，它需要转向一种不同的增长战略，不再强调投资，转而关注消费。投资不足的差距可能在至少15年前就已经消除了，但与此同时中国的债务负担开始迅速上升。

这一债务危机并非“一日之寒”。通常情况下，当一个经济体将大量债务用于生产性投资时，其GDP的增长很可能超过债务的增长，该国的债务负担就会保持在较低水平。但是，当债务被用来为经济效益低于劳动力和资源成本的投资（被称为“非生产性投资”）提供资金时，债务开始比GDP增长更快。中国的债务负担在2006年至2008年前后开始激增，从那时起，中国的官方负债率已经从GDP的150%上升到近280%——这是任何一个国家都经历过的最快增长之一。债务负担上升的主要来源是中国房地产行业的私人投资，包括出于投机目的购买的满是空置公寓的大楼，以及地方政府对过剩基础设施的投资，如过于雄心勃勃的铁路系统、未充分利用的公路和高速公路，以及大型体育场和会议中心。

尽管房地产和基础设施行业对中国经济活动的贡献如此之大，以至于对地方精英来说，它们在政治上变得非常重要，但经济政策制定者越来越担心，他们要重新控制债务的唯一途径是限制这两个行业的非生产性投资。但由于近年来这些支出占了中国GDP增长的一半以上——在经济特别困难的时期，这一比例远远超过了一半——要在不导致经济活动大幅下降的情况下限制这些支出几乎是不可能的。