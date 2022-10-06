起点和起点之前

我：你自己说来美国的时候英语不是“不很好”，是“很不好”。我很好奇，在英语很不好的情况下，你是如何进入NBC的？what did they see that you could bring to the table? 招你进去的人，看中的是什么特质？在这个起点上，你又是如何立足下来的？有没有打退堂鼓的时候？在这种时候，你的支撑和力量来自哪里？

李若：我记得我把一个小小的20分钟的录像带送到NBC里面去以后，就接到了一个呼叫机的传呼，叫我去面试。那时候还没有手机。我们摄影部的主任Dave Billingsley和当时NBC人事部的一个主任，在一个会议室里边儿对我进行面试。

我去应征工作的时候，心里最大的障碍就是我没有办法跟他们流畅地沟通，甚至不流畅的沟通也非常困难。他们就看了磁带，Billingsley当然很热情，跟我讲他很喜欢我之类的，反正大概我能听懂的也就10%-15%左右吧。但是这两个人之间显然发生了争论。在短暂的争论之后，摄影部主任Billingsley，他走到那个放影机前面，把音量调低之后，把镜头倒回来重新放，然后他就跟那个人事部主任说，这句话我听懂了，他说：“I don’t have to listen, but I get the story.” 他说我不需要听到声音，或者我不用听到语言，但是通过画面，我已经知道这个人给我讲的什么故事了。换句话，他想说服人事部主任，我可以为NBC带来什么样的价值，就是我有一个非常强的技能，我可以用画面讲故事。那一天也是我在极度自卑情况下最自信的一瞬间，他说我可以用画面讲故事。

在我到NBC工作之前，1990年的时候我主要是打零工。打零工的地方呢，就是台湾的华视新闻，拍摄跟洛杉矶台湾人有关的电视新闻。打零工每天才拿70块钱，除草一次拿70块钱。这是我的一份工作。第二个工作呢，就是在一个中国的华语电视台做全职的工作，但也是比较初级的那么一个电视台。

在九零年春天的时候我做了第三项工作。当时我在中国电视台做片子，中间要送到18台。结果在十号公路上，我的车坏了。然后呢，为了不耽误时间，我就在高速公路上跑去送那个磁带。一个日本人 Kitouka San也开车去送他的磁带，他平时在送磁带的时候见到过我，就让我上了他的车。后来他说，哎呀你真敬业哈，在大太阳底下跑步去送带子。你来到我这儿打工吧，我每小时给你十块钱，每天工作12个小时。哎，我一算，120块钱，我就跑他那儿去了。这是我的第三份工作。

这个Kitouka San原来在日本是一个作家，还小有名气。他在洛杉矶开了一个日语电视台，同时代理当时日本NHK在北美的所有的拍摄的业务。这个工作对我被NBC录取很重要，因为他们很多拍摄的业务是由我来完成的，所以我就变成了间接的日本NHK在洛杉矶的摄影师。他们所关心的题材比较广泛，就给了我很多机会去拍摄真正的有国际水准的电视新闻。所以我就用这些素材组成了我这个录影带。

我印象最深的就是大概在一年以前，应该是1989年底，罗马尼亚的齐奥塞斯库被处决了。这个事情导致了在洛杉矶的罗马尼亚移民涌上街头，进行强烈的抗议示威游行。但是罗马尼亚还有一些人呢，是支持齐奥塞斯库的。这两拨人几乎在大街上打起来了，我架在中间，用镜头全程跟踪了两边的冲突、矛盾，然后打架什么之类的，非常火爆。我把这个事情给记录下来了。

后来，我把它收录到我那个找工作的录影带里面去。Billingsley说不用听声音就能知道我讲什么故事，指的就是这些画面。

那后来呢，当然都是后话了，就是我被他们破格录取了。他们真的是从来没有那么做过。我们所有的同事中，只有一个人出生在墨西哥，但是他两岁就来美国了。其他人全部都是土生土长的。所以呢，我作为一个从外面来进入的这个职场，而且是一个特殊的职业。我觉得我用画面讲故事的这个特长被他看到了，而且呢，他很珍惜，愿意把我雇下来，所以这一点让我在自信心方面增强了很多。

当然在后来的，在NBC工作的前八九年吧，我都是用画面讲故事，因为语言的能力还没有增强到可以用语言来讲故事。所以呢，一开始在NBC工作，确实是碰到了很多语言的问题，文化的问题，那个露怯，我们北京人讲露怯的事儿就多了去了，太多太多了，险象环生。但是呢，我有一个特别强的本事，我这个应变，和捕捉事情核心的这个能力特别强。我能够在露怯，甚至几乎要砸锅的情况下，往往可以从险境中摆脱出来，然后居然把东西拿回台里面去，同时大家一看我拍摄的非常成功，内容和质量很好，完全达到了他们预期的，甚至超过了他们预期的效果。所以呢，我就这样生存下来了。