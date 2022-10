起点和起点之前

我:你自己说来美国的时候英语不是“不很好”,是“很不好”。我很好奇,在英语很不好的情况下,你是如何进入NBC的?what did they see that you could bring to the table? 招你进去的人,看中的是什么特质?在这个起点上,你又是如何立足下来的?有没有打退堂鼓的时候?在这种时候,你的支撑和力量来自哪里?

李若:我记得我把一个小小的20分钟的录像带送到NBC里面去以后,就接到了一个呼叫机的传呼,叫我去面试。那时候还没有手机。我们摄影部的主任Dave Billingsley和当时NBC人事部的一个主任,在一个会议室里边儿对我进行面试。

我去应征工作的时候,心里最大的障碍就是我没有办法跟他们流畅地沟通,甚至不流畅的沟通也非常困难。他们就看了磁带,Billingsley当然很热情,跟我讲他很喜欢我之类的,反正大概我能听懂的也就10%-15%左右吧。但是这两个人之间显然发生了争论。在短暂的争论之后,摄影部主任Billingsley,他走到那个放影机前面,把音量调低之后,把镜头倒回来重新放,然后他就跟那个人事部主任说,这句话我听懂了,他说:“I don’t have to listen, but I get the story.” 他说我不需要听到声音,或者我不用听到语言,但是通过画面,我已经知道这个人给我讲的什么故事了。换句话,他想说服人事部主任,我可以为NBC带来什么样的价值,就是我有一个非常强的技能,我可以用画面讲故事。那一天也是我在极度自卑情况下最自信的一瞬间,他说我可以用画面讲故事。

在我到NBC工作之前,1990年的时候我主要是打零工。打零工的地方呢,就是台湾的华视新闻,拍摄跟洛杉矶台湾人有关的电视新闻。打零工每天才拿70块钱,除草一次拿70块钱。这是我的一份工作。第二个工作呢,就是在一个中国的华语电视台做全职的工作,但也是比较初级的那么一个电视台。

在九零年春天的时候我做了第三项工作。当时我在中国电视台做片子,中间要送到18台。结果在十号公路上,我的车坏了。然后呢,为了不耽误时间,我就在高速公路上跑去送那个磁带。一个日本人 Kitouka San也开车去送他的磁带,他平时在送磁带的时候见到过我,就让我上了他的车。后来他说,哎呀你真敬业哈,在大太阳底下跑步去送带子。你来到我这儿打工吧,我每小时给你十块钱,每天工作12个小时。哎,我一算,120块钱,我就跑他那儿去了。这是我的第三份工作。

这个Kitouka San原来在日本是一个作家,还小有名气。他在洛杉矶开了一个日语电视台,同时代理当时日本NHK在北美的所有的拍摄的业务。这个工作对我被NBC录取很重要,因为他们很多拍摄的业务是由我来完成的,所以我就变成了间接的日本NHK在洛杉矶的摄影师。他们所关心的题材比较广泛,就给了我很多机会去拍摄真正的有国际水准的电视新闻。所以我就用这些素材组成了我这个录影带。

我印象最深的就是大概在一年以前,应该是1989年底,罗马尼亚的齐奥塞斯库被处决了。这个事情导致了在洛杉矶的罗马尼亚移民涌上街头,进行强烈的抗议示威游行。但是罗马尼亚还有一些人呢,是支持齐奥塞斯库的。这两拨人几乎在大街上打起来了,我架在中间,用镜头全程跟踪了两边的冲突、矛盾,然后打架什么之类的,非常火爆。我把这个事情给记录下来了。

后来,我把它收录到我那个找工作的录影带里面去。Billingsley说不用听声音就能知道我讲什么故事,指的就是这些画面。

那后来呢,当然都是后话了,就是我被他们破格录取了。他们真的是从来没有那么做过。我们所有的同事中,只有一个人出生在墨西哥,但是他两岁就来美国了。其他人全部都是土生土长的。所以呢,我作为一个从外面来进入的这个职场,而且是一个特殊的职业。我觉得我用画面讲故事的这个特长被他看到了,而且呢,他很珍惜,愿意把我雇下来,所以这一点让我在自信心方面增强了很多。

当然在后来的,在NBC工作的前八九年吧,我都是用画面讲故事,因为语言的能力还没有增强到可以用语言来讲故事。所以呢,一开始在NBC工作,确实是碰到了很多语言的问题,文化的问题,那个露怯,我们北京人讲露怯的事儿就多了去了,太多太多了,险象环生。但是呢,我有一个特别强的本事,我这个应变,和捕捉事情核心的这个能力特别强。我能够在露怯,甚至几乎要砸锅的情况下,往往可以从险境中摆脱出来,然后居然把东西拿回台里面去,同时大家一看我拍摄的非常成功,内容和质量很好,完全达到了他们预期的,甚至超过了他们预期的效果。所以呢,我就这样生存下来了。