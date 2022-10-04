钟尹：台湾问题新一轮“国际化”的危害性及其制约

俄乌冲突后，台湾问题成为美国的眼中钉。美国担心在其全力援助乌克兰、对抗俄罗斯的重要关头，中国大陆“效仿”俄罗斯对台湾“动武”，由此加快升级美台关系，并拉拢西方盟友共同“挺台”，导致台湾问题出现新一轮“国际化“。而当前这一轮”国际化“军事底色突出，趋势非常危险，其中尤以美国在对台政策上的多重”突破“为核心牵动了整个西方及中国周边地区，其背后趋势的危险性非常突出，值得警惕。

一、美国是此轮“国际化”的始作俑者。当前拜登政府用台湾问题大做文章其实是继承了特朗普政府的基本做法。在特朗普之前，美国历届政府均有意通过对台政策的“战略模糊”维护两岸“平衡”。尽管美方始终强调《与台湾关系法》和对台军售的重要性，但大体上不愿意通过操弄台海紧张遏制中国。特朗普的交易式外交开始把台湾作为一张迫使中国在其他领域（主要是贸易）让步的牌，自此奠定了美国军舰常态化穿越台湾海峡，提高对台军售的规模与程度，以及将“六项保证“与”一个中国“ 及”与台湾关系法“并列为美国对台政策基本”框架“的做法。拜登政府继承了前任撬动台湾问题对抗中国的惯性逻辑，甚至在一些问题上过之而无不及。

一是在中方高度关切、强烈反对的条件下默许美国众议院议长时隔２５年访台。尽管拜登政府始终以美国行政当局不能“命令“国会取消访问为开脱，但明知山有虎、偏向虎山行，也反映出其有意借此试探中方底线，并与中国展开正面较量的一招”险棋“。此后，多国议员效仿纷纷访台。除欧洲的法国、立陶宛和捷克和亚洲的日本外，位于太平洋、加勒比和拉美的台湾邦交小国也派出高层官员访台，试图消解中方的反制措施。

二是拜登四次表态“如果中国进攻台湾，美国军队将保护台湾“。如果说此前三次均被美国政府澄清为”口误“，则９月份的最新表态则是完全清醒的表述。对此美国两党的多位国会议员均认为，拜登不止一次提出保卫台湾的承诺，这反映了他的真实想法。尽管此后美国政府声明美国对台政策未变，但由国家最高首脑多次提及，也印证了美国国内在对台上的确有走向“战略清晰”的考虑。何况，还有美国前国务卿蓬佩奥这样的共和党鹰派在旁边敲边鼓。近期他访台时呼吁美国政府“正式承认台湾为一个自由的主权国家”。