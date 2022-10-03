李成：分道扬镳？——逆全球化时代的中美中产阶级

二、美国中产阶级面临的困境

（一）中美中产阶级不同的全球化处境

20世纪以来，尤其是“二战”后，美国政治的稳定与以中产阶级为主体的社会经济结构休戚相关。美国目前所出现的许多经济、政治、社会安全问题，部分也是由于美国中产阶级的大幅度萎缩。过去几十年间，美国中产阶级日渐萎缩，人群占比从“二战”后占美国人口的70%跌至20世纪70年代初的61%，2000年降至55%，如今约为49%～50%左右，而实际的数字可能会更低，加上许多经济学家预测的即将到来的经济衰退，中产阶级的生存空间将会被进一步挤压。

有人认为，美国与中国一样，是全球化过程中获益最大的国家。从国家的角度来看，这一说法是正确的，但是对于收入群体而言，中国的收入群体都是获益的，而美国则没有。世界不平等数据库曾对1980年～2014年期间中美两国五个收入阶层的收入变化进行比较，数据显示，中国各个收入群体都获益匪浅，即使是最低收入人群也不例外；而美国只有最高收入群体（20%）的人群收入有显著增加，其他四个收入群体（80%）的人群几乎没有得到任何改善，这是中美两国在经济全球化过程中非常明显的一个差别。所以，全球化在中美两国的视野中完全不一样。美国只有20%的群体在全球化中获益巨大，其他群体的收益在过去40多年中并没有得到改善——这就是特朗普能够在2016年大选中强调为中产阶级减税、抨击华尔街和精英群体，并最终取胜的一个主要原因，也是拜登总统把“外交为中产阶级服务”作为2020年竞选纲领，以及近期致力于通过为中产阶级减少医保压力法案和减免部分学生贷款法案的动因。

中国在过去40年的情况与美国很不一样。20世纪90年代以前，“中产阶级”在中国几乎是不存在的。但如今，越来越多的中国公民（目前估计有4亿到5亿人）享受着中产阶级生活方式，他们拥有私人财产、私人汽车、较好的医疗保健和积累的金融资产，而且有能力支付出国旅行和子女海外教育的费用。从人均GDP来看，1979年中国开始经济改革时，其人均GDP不足300美元，约为美国的3%。到了2019年，人均收入提高了25倍，人均GDP从2001年的约1000美元增加到2021年的12500美元，预计2035年将达到30000美元。 2021年上海的人均GDP已达约27000美元。中国人民银行2019年10月对中国城镇居民进行的大规模调查显示，城镇居民家庭拥有房产的比例为96%，其中31%拥有两套住房，11%拥有三套房产以上。上海几乎所有本地户籍的家庭都拥有住宅物业，上海居民家庭房屋资产的平均价值为120万美元。近年来中美之间中产阶级的差异可见一斑。

（二）美国中产阶级面临的多重危机

近些年以来，一些现象——例如2011年爆发的“占领华尔街”运动，好莱坞电影《小丑》《无依之地》的广受欢迎——反映了美国普通民众对超级富豪精英的怨气日生。两年前，有5万美国人在网上签署请愿书，称亚马逊总裁贝佐斯在完成太空之旅后不必返回地球。虽然这只是调侃，但也从一个侧面反映了美国民众的仇富心态非常广泛。上述示例说明，美国中产阶级和劳工阶级的愤怒与沮丧与日俱增，国内多方面的撕裂也与此密切相关。

在这样的背景下，美国政府最近几年的经济、政治和安全政策给美国中产阶级带来的负面影响日渐加剧。

首先，经济衰退不可避免。美国正在经历40年来最高的通货膨胀，油价在俄乌战争中又飙升至美国油价的历史最高水平。诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨最近发出警告，认为美国领头的本轮全球通货膨胀所带来的冲击严重程度，要比20世纪70年代通货膨胀高一个量级。因为从欧洲和全球来看，它不仅仅事关能源危机，而是包括了粮食、石油、疫情带来的三重冲击。在就业方面，目前美国的就业情况良好，很多人缺乏上班意愿，因此用工单位出现了用工难的状况。美林最近的一项研究称，一些美国人由于仍有两三个月的新冠疫情纾困后的积蓄，所以他们不想工作。此外，新冠疫情也给部分人的生活、工作观念带来了变化。很多人认为，目前良好的就业情况并不真实，甚至有人认为经济萧条即将到来。

美国前财政部长长萨默斯也提出，美国的经济衰退是必然趋势。根据《金融时报》和芝加哥大学对主流经济学家做的联合调查，70%的经济学家认为明年美国经济会陷入衰退。就股市而言，美国股市也已经进入了熊市，美国的投资银行认为，美国股市潜伏着巨大危机。由于美国老年退休金大幅缩水，股市的下跌对于依赖401K账户的人来说是一个沉重的打击。同时，美国中产阶级几乎所有人都背负着房贷的压力，加之已经受影响的房地产市场，目前美国30年期房贷利率已经突破了5%大关；此外，每年还要付占房产约1.5% 的房产税。美国人普遍没有银行存款，中产阶级很多人依靠信用卡维持生活，如果失业，整个家庭的生活方式将马上发生显著改变。

美国经济学家普遍担心，美国经济的硬着陆只是时间问题。硬着陆意味着通货膨胀、利率飙升、房地产泡沫破裂，失业率上升的恶性循环。这无疑会加剧贫富差距，无家可归的人数必然将大量增加。在首都华盛顿，肯尼迪中心、水门大厦前有不少无家可归的帐篷。据不完全统计，目前加利福尼亚州约有5万～7.5万多无家可归的人。

其次，政治分裂难以弥合。美国在多方面存在着尖锐的分裂，包括党派、宗教、种族、阶级、利益集团、代际、区域、产业和意识形态等等，这些分裂将在很长时间内持续存在。有人曾设想，俄乌战争也许会使美国国内，尤其是民主党和共和党团结起来，一致应对外来的挑战。但这一预想并没有发生，两党在选战前仍然热衷于重力攻击对方。在种族方面，拜登上台后提出了一些维护少数族群，包括华裔群体权益的法案，但种族矛盾和冲突并没有得到改善，反亚裔反华人事件迅速增加。民调显示，三分之一的亚裔对种族冲突已经产生了恐惧，并逐渐开始改变自己的生活方式。

再次，枪支管控遥遥无期。数据显示，美国在2020年因枪支暴乱造成的凶杀率已经上升了35%。去年有1.9万人死于枪击，而今年上半年就已经超过了这个数字，达到了1994年以来的最高水平。全国平民拥有4亿支枪（平均超过一人一枪），占全球平民拥有枪支的40%。两个月前，新闻称美国国会两党在枪支管控方面取得重大突破性进展，而这一进展仅是要求不许危险罪犯和被判定为精神病患者的人购买武器。新法案并没有显著的调整，甚至对半自动枪支购买的年龄都没有进行限制。当一个国家的托儿所、小学、中学老师需要携带枪支去上课时，或雇用保安人员在教育场所戒备森严，足以说明美国社会问题的严重和可悲。

最后，安全焦虑与日俱增。许多分析认为美国正在俄乌战争中获益，其主要依据包括资本从欧洲流入美国、美元的走强、美国领导的联盟愈发团结、美国盟国的军事预算迅速增加，以及美国在全球武器销售的预期增长，等等。但这一观点忽视了美国政府面临的安全焦虑以及危险发生的可能性，也忽视了美国中产阶级的感受。当前，由于美国在不断巩固与同盟国的关系、持续推进亚太战略等方面的举措，致使中国承受着巨大压力。但美国同样有着巨大的压力，其在全球四面树敌，包括俄罗斯、中国、伊朗、北朝鲜、中东等国家和地区。如果俄乌战争的结果是乌克兰放弃加入北约或者失去东部的大片领土，这可能将是美国在过去的一年间继阿富汗战争狼狈撤离后遭受的又一次沉重打击，会进一步加深美国社会和中产阶级对自身国力的焦虑、失落和危机感。一般来讲，当美国面临重大国际安全挑战时，总统将会得到民众的广泛支持，但这次却正好相反：拜登在俄乌战争后支持率并没有急剧上升，说明了美国社会自身的安全焦虑。对美国国内政治而言，美国民众的这种心态可能会导致右翼好战势力推动鹰派外交政策，以致美国鹰派政客的加速崛起。

（三）“美国世纪的终结”？

从历史的角度来看，许多国际关系的学者包括不少美国学者都提出了“美国世纪的终结”或“美国衰落论”，这种说法并非空穴来风。仅从经济上来讲，与1960年相比，美国现在的全球经济份额下降了近50%，这是一个巨大变化。许多经济学家都预测中国GDP将在2028年超过美国。美国的开明知识分子从来没有像今天这样，对这个国家的现状和前景这么无奈、沮丧、悲观、甚至恐惧。

但同时，中国各界和民间在观察分析美国时，也不应妖魔化美国。正如中国历届领导人都讲过的：美国是一个伟大的国家，美国人民是伟大的人民。当前，美国的问题是国内环境和政治生态发生了变化，在国际事务中的地位也发生了变化，导致出现了很多观点和行为上的巨大变化。同样重要的是，一个国家的衰落或崛起，从来都不是直线性的。比如，在“美国世纪”之前，有一个所谓的“英国世纪”。英国虽然衰落了，但至今仍然是一个举足轻重的世界强国。现在，美国无论是在经济、金融、军事，还是科技领域，仍然占据世界首位，在教育和文化领域也实力雄厚。所以，必须在大框架或者大前提下，来分析或评估“美国世纪”的终结与否。衰落和崛起是一个相对动态的概念。一个国家战略或政策的正确与错误，一个国内外偶然事件的发生，都可能会改变历史的进程。

美国内部的撕裂和困境将会延续很长时间，将给美国乃至世界带来极大的不确定性和冲击。总体看来，中美两国关系并非像有些学者所说的，是一种垂直坠落，而很可能是螺旋式下坠，是不安、恐惧、抵制、强硬和对抗相互强化的危险局面。对不是以零和博弈看世界的人们（包括中国民众）来说，我们正处在这样一个令人担忧的危险局面。