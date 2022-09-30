祝卡特总统98岁生日快乐！

【编者注】2022年10月1日，美国第39任总统吉米·卡特（Jimmy Carter）先生将迎来其98岁生日。1982年，卡特总统和其夫人罗莎琳·卡特（Rosalynn Carter）创建了卡特中心（The Carter Center）。四十年来，卡特中心在卡特总统和其夫人的支持下，致力于改善逾65个国家人民的生活品质。值此重要而特殊的日子，本站特转发凤凰卫视为卡特总统制作的纪录片中的精彩片段，以纪念他几十年来为推进和平、民主和人权，促进经济和社会发展做出的伟大贡献。