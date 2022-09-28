“美国要帮助台湾做好准备，以免为时已晚”

【前言】
在美中关系日益紧张的局势下，台海问题已成为可能引发美中冲突的关键问题。今年5月，拜登在东京出席记者发布会时，表示将会在军事上保卫台湾不受中国大陆的攻击，引发轩然大波；8月，美众议院议长佩洛西访台，激起台湾和中国大陆间新一轮的紧张局势；9月18日，拜登总统接受《60分钟》(60 Minutes) 节目采访时，再次承诺美国将从军事上支持台湾防御中国大陆可能发起的“入侵”。尽管不久后，白宫工作人员试图收回他的“明确声明”，但此次“口误”再次招致沸议。9月14日，美国国会参议院外交委员会高票通过了《2022年台湾政策法》（Taiwan Policy Act of 2022），该法案被看作自1979年美国《台湾关系法》后，美国对台关系中的最重要法案。法案涉及多项争议性内容，包括挑战了美国一直以来所秉持的对台政策“战略模糊”和“一中政策”，如：
- 未来5年提供超60亿美元强化台湾防御
- 不再限制台湾在联邦机构内展示象征主权的符号
- 禁止美国联邦政府对跟台湾政府的官方互动施加限制
- 要求美国在台协会台北办事处处长的任命比照美国驻外大使的提名程序，使美国以邦交国同等方式对待台湾
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同时，美国务院发言人普莱斯（Ned Price）在《台湾政策法》被参议院外交委员会通过后，对媒体重申“美对台政策没有改变，仍基于‘一个中国’、美中三公报、六项保证和《台湾关系法》。”此外，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在最近举行的白宫新闻发布会上也表示，美国官方对台政策并未改变。
《台湾政策法》通过前后，来自美国白宫官方、总统、政府要员的对台政策发言和行动争议重重、相互矛盾，笼罩在美国对台政策之上的“迷雾”始终未曾散去。《洛杉矶时报》专栏作家迈克尔·金斯利（please insert English name and the link to the op-ed）曾说：“‘口误’，是指一个政界人士说出了真相——一些显而易见但是他不应该说出口的真相。”当下，我们虽无从得知“口误”与澄清背后是否隐藏了不为人知的真相，但却可以从美国媒体和政治人物对涉及台海问题的关键法案——《台湾政策法》的讨论中一窥究竟。《台湾政策法》将对中国对台政策产生怎样影响？美国对台政策是否正从“战略模糊”转向“战略清晰”？美国对台政策之辩将如何作用于美中关系？本期简报精选英语权威媒体和政治学界对《台湾政策法》的相关报道和评论，为读者呈现美国及其盟国视角下对台政策背后的社会观点。
9月14日，路透社（Reuters）评论员Patricia Zengerle和Michael Martina发表题为“美参议院推进支持台湾法案”（U.S. Senate panel advances bill to boost support for Taiwan）的文章。文章称，《台湾政策法》以17-5的高票通过意味着其受到共和党和民主党对美国对台政策转变的共同支持，比如美国将台湾视作非北大西洋公约组织的盟友。文章称，该法案被认为是自1979年《台湾关系法》实施，美国终止与台湾的外交关系后，有关美国对台政策最全面的“重建”。文章转述了台湾总统府对来自美方支持的感谢，其称该法案“帮助提升了台美在安全和经济领域的合作伙伴关系”。
9月19日，《环球之声》（Global Voices）评论员Oiwan Lam发表题为“《台湾政策法2022》：美国对台策略逐渐清晰”（Taiwan Policy Act 2022: The US becomes less ambiguous about defending Taiwan）的文章。文章称，一些人认为《台湾政策法》意在威慑中国让其放弃入侵台湾，同时，拜登总统于9月18日在电视节目上发言称一旦中国入侵将派遣美军保卫台湾岛，也象征着美国正在逐渐远离其一直以来所秉持的“战略模糊”策略。文章称，一些台湾人担心《台湾政策法》的通过将引发北京对台湾更为激进的行为，因为北京方面将其视做“宣战”，这一观点遭前台湾立法委员Chen Po-Wei的反对，其认为该法案恰恰保护了台湾的安全，因为台湾从未想过“入侵中国”，仅希望“强大以自保”，法案的通过会令台湾实力增强，而入侵的代价也相应变大，由此可“震慑敌人”放弃极端行动。
9月20日，《日经亚洲》（Nikkei Asia）评论员Marrian Zhou发表题为“台湾法案令华盛顿‘一中’政策岌岌可危”（“Taiwan act puts Washington’s ‘One China’ policy at risk”）的文章。文章称，美中围绕台湾问题展开的拉锯未见减弱，目前双方处于“安全困境”和“恶性循环”中，而一旦发起战争，只会导致两败俱伤。文章指出，在台湾问题上，华盛顿和北京都认为自己是“受害方”，而另一方“咄咄逼人”，因此不得不“采取防卫行动作为回应”，而这些“防卫行动”又再次被对方认定是“咄咄逼人的行为”，于是认为自己受到威胁的一方在此基础上作出更多回应。文章认为中国-台湾问题已经成为美中问题，这一问题将美中关系置于危险之中，尽管双方都无意在台海进入冲突，但冲突随时都可能发生，更可怕的是，双方对于可能发生的危机和冲突均未启动防御机制。
9月22日，自由亚洲电台（Radio Free Asia）发表题为“当前《台湾政策法》难通过美国国会”（“Taiwan Policy Act unlikely to pass in current term of US Congress”）的文章。文章称，尽管该法案已经参议院外交关系委员会通过，但其仍需经由参议院全体成员通过，众议院也必须有同样的法案，上下两院通过后该法案后还须拜登总统的同意后方可成法，而这一过程将“非常艰难”，因为目前华盛顿依旧称其秉持“一中政策”。但文章称，台湾方面认为美国会议院于9月15日提出的议案《加速军备转让台湾法》（The Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act）亦可加快台湾军事力量的提升。文章称，美国近期对台政策是基于台湾当前面临来自中国的威胁和美国在亚太地区的长远利益考量，同时也汲取了俄乌开战后援乌军备武器难解近渴的教训，无论是《台湾政策法》抑或《加速军备转让台湾法》的目的都是为了“帮助台湾做好准备，以免为时已晚”（“help speed the transfer and delivery of those weapons, so that Taiwan is prepared before it is too late.”）。
9月23日，美国《外交官杂志》（The Diplomat）评论员Johanna M. Costigan发表题为“聚焦地缘政治 为何台湾政策法如此关键”（“Why the Obvious Geopolitics of the Taiwan Policy Act of 2022 Matter”）的文章。文章称，相较于支持台湾，《台湾政策法》更像是为反对中国而制定，是大国争霸的产物。文章认为，从广义上讲，《台湾政策法》意味着对外政策的转变——是美国近年来两党所支持的、大规模的、激进的对华政策的反映，这一对华外交的强硬立场在美台关系上得到集中呈现。文章指出，尽管一些台湾支持者称西方国家设身处地地为台湾着想，理解他们的“恐惧”和在台湾问题上的立场，但同时，这一法案也将台湾推到美中问题的风口浪尖。
【小结】
目前，对于《台湾政策法》的目标和影响，美国及其盟友并未达成共识。虽然该法案获得民主党和共和党的共同支持，并在外交关系委员会以高票通过，但对于法案将如何影响美、中、台关系，美国和其盟友众说不一。反对者认为，美国当前需要的是全球性合作，《台湾政策法》把中国视作敌人而非伙伴，将引起冲突和战争，激化美国的亚裔仇视现象。即便在法案支持者，观点也并非一致。有议员认为由于法案大幅提升台湾的军事力量，将导致中国在丧失“时机”前加快入侵台湾的计划，而来自台湾的评论家则认为，法案本身就起到“震慑敌人”的作用，即便该法案成法尚需一段时日，该法案的提出也将令中国在考虑发起战争前不得不考量其将付出的“巨大代价”。此外，尽管《台湾政策法》和紧随其后提出的《加速军备转让台湾法》中的内容在中方看来极具“挑衅”意味且等同于传递“宣战”信号，美国媒体也将其视作美国长期以来对台策略由“战略模糊”向“战略清晰”的转变，但来自白宫方面的澄清坚称其始终未放弃“一中政策”。同时，美国及其盟友所普遍认同的一点是：法案的通过加剧美中之间的紧张局势，已将美中台三方至于随时可能引发冲突的、前所未有的危机之中。