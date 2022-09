“美国要帮助台湾做好准备，以免为时已晚”

【前言】

在美中关系日益紧张的局势下,台海问题已成为可能引发美中冲突的关键问题。今年5月,拜登在东京出席记者发布会时, 表示 将会在军事上保卫台湾不受中国大陆的攻击,引发轩然大波;8月, 美众议院议长佩洛西访台 ,激起台湾和中国大陆间新一轮的紧张局势;9月18日,拜登总统接受《60分钟》(60 Minutes) 节目采访时, 再次承诺 美国将从军事上支持台湾防御中国大陆可能发起的“入侵”。尽管不久后,白宫工作人员试图收回他的“明确声明”,但此次“口误”再次招致沸议。9月14日,美国国会参议院外交委员会高票通过了《2022年台湾政策法》( Taiwan Policy Act of 2022 ),该法案被看作自1979年美国《台湾关系法》后,美国对台关系中的最重要法案。法案涉及多项争议性内容,包括挑战了美国一直以来所秉持的对台政策“战略模糊”和“一中政策”,如:

未来5年提供超60亿美元强化台湾防御

不再限制台湾在联邦机构内展示象征主权的符号

禁止美国联邦政府对跟台湾政府的官方互动施加限制

要求美国在台协会台北办事处处长的任命比照美国驻外大使的提名程序,使美国以邦交国同等方式对待台湾

·····

同时,美国务院发言人普莱斯( Ned Price )在《台湾政策法》被参议院外交委员会通过后,对媒体重申“美对台政策没有改变,仍基于‘一个中国’、美中三公报、六项保证和《台湾关系法》。”此外,美国国家安全顾问沙利文( Jake Sullivan )在最近举行的白宫新闻发布会上也表示,美国官方对台政策并未改变。

《台湾政策法》通过前后,来自美国白宫官方、总统、政府要员的对台政策发言和行动争议重重、相互矛盾,笼罩在美国对台政策之上的“迷雾”始终未曾散去。《洛杉矶时报》专栏作家迈克尔·金斯利(please insert English name and the link to the op-ed)曾说:“‘口误’,是指一个政界人士说出了真相——一些显而易见但是他不应该说出口的真相。”当下,我们虽无从得知“口误”与澄清背后是否隐藏了不为人知的真相,但却可以从美国媒体和政治人物对涉及台海问题的关键法案——《台湾政策法》的讨论中一窥究竟。《台湾政策法》将对中国对台政策产生怎样影响?美国对台政策是否正从“战略模糊”转向“战略清晰”?美国对台政策之辩将如何作用于美中关系?本期简报精选英语权威媒体和政治学界对《台湾政策法》的相关报道和评论,为读者呈现美国及其盟国视角下对台政策背后的社会观点。