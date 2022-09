谁是美国国防部应对中国崛起的智囊？ ——影响对华认知的美国人（1）

外界知道安德鲁·马歇尔(Andrew W. Marshall)的人不多,但他的名字在美国的战略界和军事部门却如雷贯耳。

马歇尔于1973年在尼克松是美国总统时进入美国国防部净评估办公室(United States Department of Defense’s Office of Net Assessment)做负责人,到2015年去世前,他还在这个办公室主持工作。

在五角大楼数十年的任期内,马歇尔因其沉默寡言的性格和敏锐的战略远见,被称为国防界的尤达(Yoda),这个星球大战人物以其简短、隐晦的评论和对原力(一种形而上的力量)的深入理解而闻名。尽管为人低调,但自近八十年前美国成为全球大国以来,马歇尔是美国最受尊敬和最有远见的国防专家之一,对美国国家安全和国防战略做出了富有洞察力的贡献。

1921年9月13日,马歇尔出生于底特律。他从小成绩出众,对历史、文学、自然和社会科学都有浓厚的兴趣。二战期间,马歇尔由于心律不齐免服兵役,在底特律一家制造飞机的工厂工作。在工作的同时,马歇尔先后就读于底特律大学和韦恩州立大学,随后被芝加哥大学录取,攻读经济学硕士学位。1949年,他进入智库兰德公司(RAND Corporation),参加了关于二战后美国应征男性创伤后应激障碍病例的研究,并与其他研究人员合作发表了《心里疾病与人类文明》一书。(Psychosis and Civilization: Two Studies in the Frequency of Mental Disease)。随后,马歇尔开始涉足国防战略研究,成为了兰德公司的“战略思想骨干”,与丹尼尔·埃尔斯伯格(Daniel Ellsberg)、赫尔曼·卡恩(Herman Kahn)和詹姆斯·施莱辛格(James Schlesinger)共事。马歇尔在兰德公司供职23年(1949-1972年)最大的贡献可以说是他创建了一个用来分析美苏在洲际核武器(intercontinental nuclear forces)方面长期竞争的框架,他认为这个框架从根本上说是和平时期旨在获得相对优势的一系列行动和反制行动。