在台湾问题上，总统拜登应该听取参议员拜登的意见

拜登的外交政策顾问、美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)在周二的白宫新闻发布会表示:

“当 (拜登)总统想宣布政策变化时,他会这样做,但他并没有。 ” 沙利文澄清说,拜登在这次《60分钟》采访中只是回答了一个具有假设性的问题,仅此而已。 “总统是一个直接和坦率的人。他回答了一个假设性问题。他以前也以类似的方式回答过这个问题,而且他也很清楚,他没有改变美国对台湾的政策。”

“正如总统在接受《60分钟》节目采访时说的那样,我们会继续支持一个中国政策、继续反对单方面改变现状、继续支持台海两岸的和平与稳定。总统在每次谈到台湾问题时都重申了这些基本承诺,包括在这次访谈中,(他)特别强调并重申了一个中国政策。(拜登)支持美国对台的历史性政策,这一政策历经民主党和共和党政府,几十年来一直帮助维持台湾海峡的和平与稳定。”

《华盛顿邮报》专栏作家、伦理与公共政策中心高级研究员亨利·奥尔森(Henry Olsen)于今年9月19号发表长篇论文,题为 “拜登在台湾问题上是正确的。他需要一个不会削弱他(言论)的幕僚” (Biden is right on Taiwan. Now he needs a staff that won’t undercut him.),并表示:

“(拜登和白宫在台湾问题上的不同立场)正在损害美国的国际地位。谁为此事负责?是(我们的)民选总统还是他的非民选幕僚?拜登应该果断拒绝幕僚对其政策的错误描述…… ”

“在多次被问及如果台湾遭到入侵,美国是否会保卫台湾时,拜登给出了同样的答案:是的,(美国)会。虽然很多政治人士认为,拜登正在引发和一个崛起的强大国家之间不必要的冲突,但(也有人认为)如果中国知道任何对台湾的入侵都会招致美国的军事回应,它可能一开始就不会或不敢攻击台湾。 ”

奥尔森称,白宫和拜登之间的立场分歧是危险的。“(立场不同)不仅削弱了拜登的影响力,还表明(拜登)无法掌控其政府,这比任何政策变化都更具破坏性…… 没有人质疑拜登想要捍卫台湾主权,但大家现在有理由怀疑,拜登的意愿是否能决定美国政策…… (拜登)现在应该(在台湾问题上)果断采取行动,从而结束(白宫)表现出的不确定性。”

卡内基国际和平基金会高级研究员斯蒂芬·韦特海姆(Stephen Wertheim)于今年9月20号发表长篇论文,题为 “在台湾问题上,拜登总统应该听取参议员拜登的意见” (On Taiwan, President Biden Should Listen to Senator Biden),并表示:

“2001年5月,新任美国总统小布什称,如果中国攻击台湾,美国有义务与中国开战…… 时任参议员乔·拜登斥责了这位总统,并写道:‘言语很重要,在外交和法律上都是如此。 ’” 当时的拜登认为,美国并无正式义务保卫台湾:“(布什)总统不应该把美国卷入台海战争。”

“(然而),拜登在周日播出的《60分钟》节目中说,美国有义务保卫台湾,‘如果真的发生前所未有的攻击,’ 美国将使用武力。”

韦特海姆认为,拜登(关于台湾问题)的言论“适得其反,” 传达的是焦虑而不是信心。“现在没有任何理由改变‘一个中国’政策…过去‘一个中国’政策虽令人不满,但它能有效地(避免战争)。至少目前来看,还没有一个替代方案能够像一中政策那样,能有效地使世界两个大国免于战火,能让2400万台湾民众免于一场浩劫。”(“The one China policy was always dissatisfying. But it is effective, and no one has put forward an alternative that would not move the world’s two leading powers closer to war and 24 million Taiwanese people nearer to calamity.” )

大西洋理事会全球高级研究员、前中央情报局(CIA)高级情报官员约翰·卡尔弗(John Culver)表示:

“总统在最高层制定或更改政策。如果(支持台湾独立)是拜登的意图,他应该明确说明。自1979年以来,每位美国总统都说美国不支持台湾独立。小布什更曾表示,(美国)反对(台独)。因为大家都知道(支持台独)将意味着触发战争。

(但拜登)一再坚称的其对台政策并未改变、美国会为台湾而战、台湾是否独立由其自身决定这些言论,往好了说,是前言不搭后语,往坏了说,只不过是为了抵御外界对共和党的批评。(拜登的言论)并不让人安心。”

“拜登的言论是危险的,即使美国官方(对华)政策并未改变(根据白宫的澄清)。与(拜登)之前的口误相比,这次更明确的是,美国暗示无论台湾做什么,美国都将派遣军队为台湾而战。

不支持“台独”是美国的长期政策。但此次(拜登对台新言论)组合(承诺出兵+台湾自行决定是否独立)意味着无条件的承诺,这将加深公众认为美国在给台湾开空白支票的印象。

(拜登)的言论削弱了台湾迫切进行国防改革的动力,同时鼓励了那些寻求改变现状的人为台湾寻求正式独立和美国的外交认可。

比起以往的错误言论,(拜登)的言辞进一步削弱了战略模糊性的核心“双重威慑”——不仅通过军事力量阻止中国的攻击,还通过威慑避免台湾的单方面独立行动。”

“(关于白洁曦的这篇精彩短评),我想补充一点:毫无疑问,台湾问题对中国来说是一个战争/和平问题,拜登的声明不会吓倒北京。但这一“威慑”为美国和台湾带来麻烦,即中国将通过加强其军事能力和活动来加倍威慑美国和台湾。

(中国的一系列动作)将使美国再次强化对台湾的支持,从而增加误判导致冲突的可能性。换句话说,拜登的言论令台湾更加不安全,并增加了美国卷入战争的可能性。”

随后,9月22日,拜登在第77届联合国大会(Remarks by President Biden Before the 77th Session of the United Nations General Assembly)称道,“在应对不断变化的地缘政治趋势时,美国将以一个理性的领导者行事。我们不寻求冲突,不寻求冷战,我们不要求任何国家在美国或任何其他伙伴之间做出选择…… 我们坚持维护台湾海峡两岸的和平与稳定…… 我们仍坚持‘一个中国’政策,(因为)该政策在过去40年来帮助我们消弭冲突。 ”