“对美我们既要斗争又要劝解教育”

【编者按】从5月29日起，“美中故事汇”每周将为中国媒体对美国的文字报道做简单汇编；从8月15日起，该汇编将聚焦中国社交媒体对美国的报道，旨在从中方舆情角度探索其对美国和美中关系的认知，以更好地理解中方对美的外交言论和政策，为推进美中关系的改善提供切入点。汇编的总题目为“美国又怎么了？”。本期涵盖的时间段为美国东部时间9月12日至9月18日。
9月12日，观察者网发布题为“普京：去美元化进程不可避免”的文章。文章引述了普京近期在克里姆林宫召开研究经济问题会议的发言，称普京表示“俄罗斯经济去美元化进程是不可避免的”，并称比起关注势不可逆的“进行时的去美元化”，俄政府应设法创造一个高效的“现代条件下的安全气囊”。值得注意的是，CNN财经和金融领域记者Laura He在9月15日发表相关文章，称中俄两国正在通过三种方式建立更加紧密的经济联系（见本站编译“中俄关系的基础是‘敌人的敌人就是朋友’”），其中就包括了俄罗斯已成为人民币跨境交易的主要市场。
9月12日，观察者网发布题为“警惕！美国或利用这个工具对华发动大规模网络攻击”的文章。文章报道了近日中国西北工业大学遭美国国家安全局（NSA）网络攻击及数据窃取的消息，并转发了中国国家计算机病毒应急处理中心对美国NSA专用网络武器“饮茶”的分析报告。该报告从技术层面对“饮茶”代码内容和技术目的进行了图文剖析，称其为“功能先进、隐蔽性强的强大网络武器工具”、“很可能对中国发动了大规模的网络攻击活动”。
9月13日，微信公号「牛弹琴」发表题为“美军，面临50年来最大征兵危机”的文章。文章称，“当前，美国面临着自1973年征兵制结束近50年以来最严重的征兵危机。”，并从企业和疫情压力、爱国浪潮、政府丑闻与信任危机、国民身体素质、社会福利等多个角度对美国作为军事强国面临“大规模‘征兵荒’”的原因。
9月14日，微信公号「牛弹琴」发表题为“这是拜登现在最头疼的问题，一场超级风暴就要来了！”的文章。文章对美国最近遭遇的全国性铁路罢工危机进行了报道和评论。文章称，美国40年来最严重的通胀是“惹恼”美国铁路工人的主要原因，这一危机所导致的民众和政府对抗的“超级大风暴”反映了美国的“社会撕裂”。
9月14日，观察者网发表题为“美国这几年太多动荡，根本原因是培养了过多文科生？”的文章。文章转发了前彭博社评论员诺亚·史密斯（Noah Smith）的专栏文章，称美国因人口增长和学历增加导致“精英过剩”，这些过剩精英，特别是文科精英，因为“有才华、有人脉、有时间组织运动且能够清晰地传播激进思想”和“过高的期望和阶级跃升的幻想”，成为加剧美国政治局势紧张的根本原因。
9月14日，微信公号「占豪」发表题为“美国加息为啥中国降息？中国攻守悄然易位！”的文章。文章指出，在美国经济面临严重通货膨胀和疯狂加息境况之时，中国央行则采取降息和降低存款准备金率的做法，这反映出中国产业升级成绩斐然、金融资本充裕、实体经济扎实的积极境况，文章进一步从上述三方面对中国央行举措进行了详细的历史性回顾和分析。
9月15日，微信公号「补一刀」发表题为“美国，刚刚躲过一劫！”的文章。文章报道了美国最近经历的针对铁路大罢工的临时性协议谈判和近40年来最严重的通货膨胀。文章称，这是“一场长期发酵的危机”、“来自经济基础相关的长期因素”，而无论是安抚铁路工人的“临时性协议”还是为释放经济压力而签署的“通胀削减法案”，都难以缓解公众的生活压力和经济低迷的问题。
9月15日，微信公号「西西弗评论」发表题为“俄乌战争我们应该吸取的一个教训”的文章。文章称，“不要迷信所谓的空降军‘斩首’行动”，因为这是“弱国缺乏抵抗意志时才会使用的策略”。文章提到了台湾问题，称“很多人鼓吹武统台湾时，用斩首行动的方式，突袭松山机场”这种策略是非常冒险的，并指出像美国那样“不在意敌方的损失”、“靠压倒性的火力”取胜才是明智的选择。在台湾问题上，文章指出，“要么不发动战争，战争一旦开始，就要用一切手段赢得胜利。”
9月15日，微信公号「占豪」发表题为“美国严重挑衅中国！后果非常严重”的文章。文章就中国和以美国为代表的西方世界的诸多对抗，如“抗美援朝战争”、“对华贸易战”、“2022年台湾政策法”等发表了看法。文章称，中国虽然是大国，但不会恃强凌弱，中国对待他国的基本原则一直以来都是“相互尊重、平等互利、合作共赢”。
9月16日，微信公号「补一刀」发表题为“很不寻常，中国发起三连击！”的文章。文章称，最近中国在国际舞台上发起“三连击”，涉及防止核扩散、核安全、防止外太空军备竞赛三大领域。文章对中国这三项行动的过程、目的、意义进行了详细分析，称“中国今天在这些问题上主动出击，旗帜鲜明地与一些西方大国尤其是美国的图谋做斗争”，不仅传递出广大发展中国家的心声，而且是一种“有担当”的行为。
9月16日，观察者网发表题为“今天，如何重思‘中国历史周期律’？”的文章，作者为观察者网专栏作家苏尔。文章称，时人面对中国和世界的变化，或借助外来思想如西方文明史和近代社会科学，或通过研究中国传统社会，来预测未来中国的发展道路。文章此次聚焦抗战前夕毛泽东与黄炎培关于“历史周期律”的对话来回应和评论“以史为鉴”的方法和意义。文章分别从古代中国的经济生产方式、政治制度与官僚体系、外交与抵御外敌策略来分析现代中国所应从中汲取的历史经验和教训。
9月18日，观察者网发布题为“美元指数年内飙升14%，‘全球大麻烦要来了’”的文章。文章称，随着美联储加速收紧货币政策以遏制国内通胀和美元升值，将不可避免的对全球经济造成持久伤害。文章指出美元强势上行对全球经济的影响，并将其表现与人民币和日元作比，称“人民币贬值幅度相对较小，表现依然稳健”、“日元可以说是‘最大的输家’”。
9月18日，微信公号「政治学与国际关系论坛」发表题为“贾庆国：中美冷战已经不太遥远了吗？”的文章。文章转发了北京大学国际关系学院贾庆国教授今年七月在第五届世界金融论坛上的发言，从经济、政治、军事、外交领域分析和评估了当前中美关系持续恶化的原因和特点。文章称，“冷战虽然还没有完全到来，但是似乎已经不太遥远。”
小结
本周中国社交媒体的文章主要聚焦于对美国经济的报道，态度和观点呈现一致性，即“美国的经济面临着严重的问题”。文章采用不同的报道方式呈现这一问题，比如直观地用数字和图片展现当前美国国内的经济数据，如物价上涨、生活成本增高：“5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1%，同比上涨8.6%，同比涨幅已连续三个月在8%以上，创40年来新高”。同时，有文章通过报道社会冲突和暴力事件来反映美国经济所面临的糟糕现状及其负面影响，如美军的征兵危机、美国铁路大罢工等，指出“美国通胀与加息正在让美国社会更加分裂”，而多数文章指出这是由美国政府长期以来未予重视的政治、经济、文化困境积攒而来，难以得到根本解决。在许多观点文章中，都将美国与中国经济状况和政策进行了比对，对美国经济呈悲观态度，对中国经济的未来走向则较为乐观。值得注意的是，多篇文章提及美国经济和美元霸权遭受冲击可能对全球经济造成的不利影响，认为中国经济发展的前景可能会面临美国通胀持续加大导致的世界经济衰退风险，而中国作为全球化一员也将面临经济寒冬。借谈经济问题的契机，许多文章中涉及台湾问题、俄乌战争、中国内政的历史周期律等政治话题，作者整体呈现悲观态度，认为不能忽视全球性经济危机引发社会骚乱和政局动荡的可能，因此中国应该“做好准备”。