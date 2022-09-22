“对美我们既要斗争又要劝解教育”

【编者按】从5月29日起，“美中故事汇”每周将为中国媒体对美国的文字报道做简单汇编；从8月15日起，该汇编将聚焦中国社交媒体对美国的报道，旨在从中方舆情角度探索其对美国和美中关系的认知，以更好地理解中方对美的外交言论和政策，为推进美中关系的改善提供切入点。汇编的总题目为“美国又怎么了？”。本期涵盖的时间段为美国东部时间9月12日至9月18日。

9月12日，观察者网发布题为“ 普京 ： 去美元化进程不可避免 ”的文章。文章引述了普京近期在克里姆林宫召开研究经济问题会议的发言，称普京表示“俄罗斯经济去美元化进程是不可避免的”，并称比起关注势不可逆的“进行时的去美元化”，俄政府应设法创造一个高效的“现代条件下的安全气囊”。值得注意的是，CNN财经和金融领域记者Laura He在9月15日发表相关文章，称中俄两国正在通过三种方式建立更加紧密的经济联系（见本站编译“ 中俄关系的基础是‘敌人的敌人就是朋友’ ”），其中就包括了俄罗斯已成为人民币跨境交易的主要市场。