两个迹象表明中国志在修复中美关系

中国全国的党代会每五年一次，每次在会议上落实的人事安排和达成的政策共识会是今后五年各项工作的指南。
我们目前知道的是，中共高层已经就会议的人事安排和会后的政策走向达成了共识。这是因为：一、会议的日期已经确定；二、中共的最高领导人在疫情之后第一次出国访问和参加国际会议。
但是，到目前为止，关于20大之后的人事安排杳无音信。因此，眼下通过“人事就是政策”的方式判断今后中美博弈的走向完全是“巧妇难为无米之炊”。
那么当下有没有什么迹象表示中南海在今后5年会如何打点对中国、对美国和对世界最重要的双边关系呢？
截至昨天，似乎有两个重大迹象表明中国政府志在今后一段时间努力寻求改善中美关系的途径。
第一迹象是普京在参加上合组织的峰会时公开承认中方对其在乌克兰的战争有疑问和担心（中俄领导人见面都说了什么），这个表态说明中国正在拉大自己与莫斯科的距离。任何与俄罗斯的渐行渐远的言行都会引起美国和西方国家的关注，并有利于北京改善与它们的关系。
第二个迹象是中国的国务委员和外交部长王毅9月19日在纽约与基辛格和美国关系全国委员会等民间组织和企业代表见面时对20大后中国国策和中美关系走向的表述。
在谈到中国国策的时候，王毅说了两个“确定性”，即“中国自身的发展前景是确定的（追求现代化和共同富裕）”和“ 中国改革开放的决心是确定的（继续深化改革，扩大开放，建设更高水平开放的新体制，打造开放型世界经济，继续推进经济全球化）”。在20大还有不到一个月就要召开的时候这样公开对美国人讲这两个确定性，想必这将是这次大会的主旋律。
那么，在这个令人鼓舞的主旋律的框架之内，中美关系会怎样呢？
王毅谈到了三个确定性，分别为“中国对美政策是确定的”、“中国继续加强两国经贸合作的态度是确定的” 和 “中国同美方开展多边协调的意愿是确定的”。
这三个确定性至少透露了以下几个重要信号。首先，尽管在中国政府看来华盛顿在过去6年的时间里一直竭尽全力打压中国，遏制中国的发展和崛起，中国领导人依然没有放弃与美国改善关系的希望，因为维护这个关系与中国的现代化和深化改革息息相关。
其次，中美即使在诸多问题上不共戴天，但经贸关系的互补是有目共睹的。扔掉这个压舱石，中美关系这条大船会很快沉没。
最后，这个世界有太多的问题，而要这些问题的解决在很大程度上依赖中美的协调与合作。中国领导人在撒马尔罕对普京说，“面对世界之变、时代之变、历史之变，中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性。”俄罗斯的经济体量仅与中国的广东省相提并论，这句话其实更应该跟拜登总统说。
当然，一个巴掌拍不响。如果美国国会和行政部门今后继续拿台湾问题说事，中国也许会做出放弃改善与美国的关系的决定。难怪王毅说，如果类似佩洛西访台、参议院审议《台湾政策法案》和拜登表示美国会协防台湾（关于台湾问题，拜登又说了什么？）这样的事继续发生，中美关系的政治基础就不复存在，中国也会毫不犹豫地举起“宁失千军，不丢寸土”的大旗。
如果中国志在修复双边关系，并在20大后率先在改善双边关系方面采取一些具体的措施，而美国行政部门不但不予以回应，反而变本加厉，继续在台海和其他涉及中国核心利益的领域对中国施压，中美关系向何处去就是各方的猜想了。
从尼克松50年前启动双边关系的破冰，到今天曾经波拉壮阔、并依然对世界和平与繁荣有举足轻重影响的这对关系可能发生的鱼死网破，中美两国可能会用半个世纪的时间回到了一个新的冰河时代。
王毅对美方代表说，“中美关系攸关两国前途命运和世界和平稳定。双方应共同努力，找到不同社会制度、不同历史文化的两个大国和平共处之道。”
21世纪还是英雄辈出的时代，让我们一起期待中美出现像尼克松和毛泽东、卡特和邓小平这样的高瞻远瞩的领导人，共同把这个从来就很艰难但回报却巨大无比的双边关系送上新的轨道。