两个迹象表明中国志在修复中美关系

中国全国的党代会每五年一次，每次在会议上落实的人事安排和达成的政策共识会是今后五年各项工作的指南。

我们目前知道的是，中共高层已经就会议的人事安排和会后的政策走向达成了共识。这是因为：一、会议的日期已经确定；二、中共的最高领导人在疫情之后第一次出国访问和参加国际会议。

但是，到目前为止，关于20大之后的人事安排杳无音信。因此，眼下通过“人事就是政策”的方式判断今后中美博弈的走向完全是“巧妇难为无米之炊”。

那么当下有没有什么迹象表示中南海在今后5年会如何打点对中国、对美国和对世界最重要的双边关系呢？

截至昨天，似乎有两个重大迹象表明中国政府志在今后一段时间努力寻求改善中美关系的途径。

第一迹象是普京在参加上合组织的峰会时公开承认中方对其在乌克兰的战争有疑问和担心（中俄领导人见面都说了什么），这个表态说明中国正在拉大自己与莫斯科的距离。任何与俄罗斯的渐行渐远的言行都会引起美国和西方国家的关注，并有利于北京改善与它们的关系。

第二个迹象是中国的国务委员和外交部长王毅9月19日在纽约与基辛格和美国关系全国委员会等民间组织和企业代表见面时对20大后中国国策和中美关系走向的表述。

在谈到中国国策的时候，王毅说了两个“确定性”，即“中国自身的发展前景是确定的（追求现代化和共同富裕）”和“ 中国改革开放的决心是确定的（继续深化改革，扩大开放，建设更高水平开放的新体制，打造开放型世界经济，继续推进经济全球化）”。在20大还有不到一个月就要召开的时候这样公开对美国人讲这两个确定性，想必这将是这次大会的主旋律。