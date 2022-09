俄乌战争的现状和普京的抉择

普京的抉择

普京并没有到山穷水尽的地步,他手中的牌还有很多。

普京可以对战争的目标做进一步的修改。他已经很少说对乌克兰“特别军事行动”的目标是要实现乌克兰的非军事化和非纳粹化。最近,在上合峰会上,普京甚至提出捍卫顿巴斯地区的“独立”是这次行动的主要目标。修改战争的目标可以让莫斯科更容易找到“见好就收”的借口。

他可以启动有限的战争动员,让退伍军人和预备役军人进入现役,这样可以为目前在乌克兰境内作战的部队做及时和必要的补充。

他可以正式对乌克兰宣战,启动国家全面动员,并推行强制兵役。

他可以下令部队攻击乌克兰境内的非常规目标,进行以摧毁乌克兰基础设施为目的的全面战争,几天前俄军对乌克兰一个水库的弹道导弹攻击就是这种升级的开始。

他可以启动对乌克兰领导层实施斩首行动。

他可以开始攻击乌克兰之外的战略补给通道,也就是说可以把战争扩大到像波兰这样的国家。

他可以在战争中启用其他非常规武器,比如网络攻击,太空攻击,虚假信息攻击等。

当然,俄罗斯可以使用生化武器和战术核武器。

普京打出这些牌肯定会再次改变俄乌战争俄局势。

战争还能打多久?

苏联1979年年底入侵阿富汗,1989年年初撤离,那场战争持续了近10年,撤军不到两年,苏联就不复存在。普京对乌克拉的战争不是因为俄罗斯的生存受到威胁,也不是因为乌克兰是西方的雇佣军,而是他自已立志要把当年被戈尔巴乔夫等弄垮的国家再振兴起来。在作战之前,普京对国际社会对这场战争可能的反应的判断和对乌克兰能坚持多久的分析应该是完全不准确的。他甚至没有明确告诉自己的官兵这场战争的真正目的是什么。

虽然俄罗斯在战场不断失利,但普京目前还没有打道回府的意思。他在参加上合组织会议时公开说,俄罗斯还有全力以赴作战,言下之意是这场仗还可以旷日持久地打下去。

然而,打仗是要花钱的,俄罗斯的经济不足以维持旷日持久的战争。

其次,打战是需要国内各种利益集团和老百姓的支持的。俄罗斯的经济因为各种西方的制裁已经一蹶不振,而战争的继续会给老百姓带来生活水平的下降。到那个时候,国内的反对势力会蠢蠢欲动,普京将会面对一个更为复杂的政治困境。

第三,普京的确有很多选项,但每一个选项都有不同的后遗症,都会让莫斯科在国际社会受到更多的孤立和挤压。尽管俄罗斯威胁说,如果西方给乌克兰提供远程导弹,那就等同是对俄罗斯宣战。在目前情况下,俄罗斯会不会攻打北约国家不得而知,但一旦莫斯科对任何北约国家挑起战事,后果可想而知。

最后,国际社会最担心普京在常规战争打不赢的情况下使用生化和核武器。拜登总统在接受美国CBS“60分钟”节目采访时(2022年9月18日晚播出)被问到,如果普京决定在俄乌战场使用化学或战术核武器,你会对他说什么?拜登说,“不要,不要,不要。你会根本改变二战以来战场的形态。”(”Don’t. Don’t. Don’t. You will change the face of war unlike anything since World War II.” )拜登还对采访他的记者说,“你以为我会如实告诉你战场的形态会怎么被改变吗?我当然不会告诉你。他们那样做是会有后果的。他们会在全世界被空前孤立。我们如何应对取决于他们会干什么。”(”You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course, I’m not gonna tell you. It’ll be consequential. They’ll become more of a pariah in the world than they ever have been. And depending on the extent of what they do will determine what response would occur.”)

自1945年美国在日本广岛和长崎投下两枚原子弹后,世界上没有任何拥核国家在战争中第二次使用核武器。普京应该不会铤而走险,尽管俄罗斯的核武库可以把这个世界毁灭无数次。

总而言之,目前俄罗斯求和太没面子,普京不会去做;乌克兰越战越勇,要旧仇新恨一起报,也不会轻易求和。俄乌僵持,不仅两国受累,全球也跟着吃苦,特别是欧洲要面对发生核泄漏或核战争的可能性。

因此,有大国担当的美国、中国、欧盟、印度,甚至土耳其,需要积极斡旋,让莫斯科鸣鼓收兵,让基辅急流勇退,在联合国主持下先实现停火,并进而谈判签署和平协议,保证俄罗斯的安全,维护乌克兰的主权并开始重建。

这是俄乌战争的最好结局。