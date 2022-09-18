俄乌战争的现状和普京的抉择

今天是九·一八。八十九年前，日本打响了鲸吞中国的第一枪。

乌克兰的九·一八是2014年3月18日，那天俄罗斯出兵占领了克里米亚。那是俄罗斯要吞并乌克兰的开始。

2022年2月24日是乌克兰的“卢沟桥事变”。是日，俄罗斯大军进入乌克兰，意欲短时间内拿下基辅并，建立傀儡政府。

然而，事与愿违。普京要对乌克兰非纳粹化和非军事化的战争打得并不顺利。不仅拿下基辅的战略目的没有实现，最近连守住顿巴斯的计划似乎也岌岌可危了。

战争的现状

俄罗斯在二月底出师不利后迅速调整了战略，并把主要兵力投入到乌克兰的南部和东部。之后俄乌战争进入僵持。进入9月，乌克兰在东线突然大规模反击，俄军做鸟兽散。目前双方的情势大致如下：

乌克兰气势如虹，俄军在布察和伊祖姆对乌克兰平民令人发指的暴行让乌军官兵更加同仇敌忾，大有不把俄军赶出包括克里米亚在内的乌克兰领土誓不罢休的劲头。

以美国为首的西方国家对乌克兰的军援和其他援助还没有因为能源危机等有任何萎缩的迹象。对援乌一直三心二意的德国这几天又做出向基辅提供军火的决定。

国际上有很多没有谴责俄罗斯的国家，但公开支持它对乌克兰的所作所为的国家并不多。本周，对俄罗斯最重要的两个国家分别对莫斯科的做法间接或直接表示了异议：先是普京承认中国对其做法有疑问和担忧，接着印度的总理莫迪对普京表示，现在世界的主题是和平，不是战争。从某种意义上讲，这两个国家与俄罗斯目前的经贸关系是俄罗斯的生命线。

普京在对乌克兰开战之后一直没有后顾之忧。然而，随着俄军在乌克兰战场的失利和伤亡的增加，批评俄罗斯作战不利和普京没有大刀阔斧地攻击乌克兰的声音变得越来越大。普京一直没有搞战争动员，因为他知道一旦国家进入全面战争状态，普通人民对战争的看法会马上改变。苏联当年在阿富汗的战争是导致它最后崩塌的导火索之一。

俄罗斯在乌克兰作战的官兵军心显然涣散。

综上所述，俄罗斯对乌克兰的战争已经进入又一个新阶段。普京现在更没有见好就收的本钱，乌克兰目前也绝对没有和谈的意愿。如果乌克兰在西方硬件（武器）和软件（情报）的协助下继续扩大战果，而俄罗斯对自己的作战方式又不做任何改变的话，俄军最后被赶出乌克兰不是没有可能。