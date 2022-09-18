俄乌战争的现状和普京的抉择

今天是九·一八。八十九年前，日本打响了鲸吞中国的第一枪。
乌克兰的九·一八是2014年3月18日，那天俄罗斯出兵占领了克里米亚。那是俄罗斯要吞并乌克兰的开始。
2022年2月24日是乌克兰的“卢沟桥事变”。是日，俄罗斯大军进入乌克兰，意欲短时间内拿下基辅并，建立傀儡政府。
然而，事与愿违。普京要对乌克兰非纳粹化和非军事化的战争打得并不顺利。不仅拿下基辅的战略目的没有实现，最近连守住顿巴斯的计划似乎也岌岌可危了。
战争的现状
俄罗斯在二月底出师不利后迅速调整了战略，并把主要兵力投入到乌克兰的南部和东部。之后俄乌战争进入僵持。进入9月，乌克兰在东线突然大规模反击，俄军做鸟兽散。目前双方的情势大致如下：
乌克兰气势如虹，俄军在布察和伊祖姆对乌克兰平民令人发指的暴行让乌军官兵更加同仇敌忾，大有不把俄军赶出包括克里米亚在内的乌克兰领土誓不罢休的劲头。
以美国为首的西方国家对乌克兰的军援和其他援助还没有因为能源危机等有任何萎缩的迹象。对援乌一直三心二意的德国这几天又做出向基辅提供军火的决定。
国际上有很多没有谴责俄罗斯的国家，但公开支持它对乌克兰的所作所为的国家并不多。本周，对俄罗斯最重要的两个国家分别对莫斯科的做法间接或直接表示了异议：先是普京承认中国对其做法有疑问和担忧，接着印度的总理莫迪对普京表示，现在世界的主题是和平，不是战争。从某种意义上讲，这两个国家与俄罗斯目前的经贸关系是俄罗斯的生命线。
普京在对乌克兰开战之后一直没有后顾之忧。然而，随着俄军在乌克兰战场的失利和伤亡的增加，批评俄罗斯作战不利和普京没有大刀阔斧地攻击乌克兰的声音变得越来越大。普京一直没有搞战争动员，因为他知道一旦国家进入全面战争状态，普通人民对战争的看法会马上改变。苏联当年在阿富汗的战争是导致它最后崩塌的导火索之一。
俄罗斯在乌克兰作战的官兵军心显然涣散。
综上所述，俄罗斯对乌克兰的战争已经进入又一个新阶段。普京现在更没有见好就收的本钱，乌克兰目前也绝对没有和谈的意愿。如果乌克兰在西方硬件（武器）和软件（情报）的协助下继续扩大战果，而俄罗斯对自己的作战方式又不做任何改变的话，俄军最后被赶出乌克兰不是没有可能。
普京的抉择
普京并没有到山穷水尽的地步，他手中的牌还有很多。
普京可以对战争的目标做进一步的修改。他已经很少说对乌克兰“特别军事行动”的目标是要实现乌克兰的非军事化和非纳粹化。最近，在上合峰会上，普京甚至提出捍卫顿巴斯地区的“独立”是这次行动的主要目标。修改战争的目标可以让莫斯科更容易找到“见好就收”的借口。
他可以启动有限的战争动员，让退伍军人和预备役军人进入现役，这样可以为目前在乌克兰境内作战的部队做及时和必要的补充。
他可以正式对乌克兰宣战，启动国家全面动员，并推行强制兵役。
他可以下令部队攻击乌克兰境内的非常规目标，进行以摧毁乌克兰基础设施为目的的全面战争，几天前俄军对乌克兰一个水库的弹道导弹攻击就是这种升级的开始。
他可以启动对乌克兰领导层实施斩首行动。
他可以开始攻击乌克兰之外的战略补给通道，也就是说可以把战争扩大到像波兰这样的国家。
他可以在战争中启用其他非常规武器，比如网络攻击，太空攻击，虚假信息攻击等。
当然，俄罗斯可以使用生化武器和战术核武器。
普京打出这些牌肯定会再次改变俄乌战争俄局势。
战争还能打多久？
苏联1979年年底入侵阿富汗，1989年年初撤离，那场战争持续了近10年，撤军不到两年，苏联就不复存在。普京对乌克拉的战争不是因为俄罗斯的生存受到威胁，也不是因为乌克兰是西方的雇佣军，而是他自已立志要把当年被戈尔巴乔夫等弄垮的国家再振兴起来。在作战之前，普京对国际社会对这场战争可能的反应的判断和对乌克兰能坚持多久的分析应该是完全不准确的。他甚至没有明确告诉自己的官兵这场战争的真正目的是什么。
虽然俄罗斯在战场不断失利，但普京目前还没有打道回府的意思。他在参加上合组织会议时公开说，俄罗斯还有全力以赴作战，言下之意是这场仗还可以旷日持久地打下去。
然而，打仗是要花钱的，俄罗斯的经济不足以维持旷日持久的战争。
其次，打战是需要国内各种利益集团和老百姓的支持的。俄罗斯的经济因为各种西方的制裁已经一蹶不振，而战争的继续会给老百姓带来生活水平的下降。到那个时候，国内的反对势力会蠢蠢欲动，普京将会面对一个更为复杂的政治困境。
第三，普京的确有很多选项，但每一个选项都有不同的后遗症，都会让莫斯科在国际社会受到更多的孤立和挤压。尽管俄罗斯威胁说，如果西方给乌克兰提供远程导弹，那就等同是对俄罗斯宣战。在目前情况下，俄罗斯会不会攻打北约国家不得而知，但一旦莫斯科对任何北约国家挑起战事，后果可想而知。
最后，国际社会最担心普京在常规战争打不赢的情况下使用生化和核武器。拜登总统在接受美国CBS“60分钟”节目采访时（2022年9月18日晚播出）被问到，如果普京决定在俄乌战场使用化学或战术核武器，你会对他说什么？拜登说，“不要，不要，不要。你会根本改变二战以来战场的形态。”（”Don’t. Don’t. Don’t. You will change the face of war unlike anything since World War II.” ）拜登还对采访他的记者说，“你以为我会如实告诉你战场的形态会怎么被改变吗？我当然不会告诉你。他们那样做是会有后果的。他们会在全世界被空前孤立。我们如何应对取决于他们会干什么。”（”You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course, I’m not gonna tell you. It’ll be consequential. They’ll become more of a pariah in the world than they ever have been. And depending on the extent of what they do will determine what response would occur.”）
自1945年美国在日本广岛和长崎投下两枚原子弹后，世界上没有任何拥核国家在战争中第二次使用核武器。普京应该不会铤而走险，尽管俄罗斯的核武库可以把这个世界毁灭无数次。
总而言之，目前俄罗斯求和太没面子，普京不会去做；乌克兰越战越勇，要旧仇新恨一起报，也不会轻易求和。俄乌僵持，不仅两国受累，全球也跟着吃苦，特别是欧洲要面对发生核泄漏或核战争的可能性。
因此，有大国担当的美国、中国、欧盟、印度，甚至土耳其，需要积极斡旋，让莫斯科鸣鼓收兵，让基辅急流勇退，在联合国主持下先实现停火，并进而谈判签署和平协议，保证俄罗斯的安全，维护乌克兰的主权并开始重建。
这是俄乌战争的最好结局。