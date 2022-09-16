科林·卡尔：中国或从俄罗斯在乌克兰的失败中吸取教训

中国国家领导人计划在2027年，即五年后，中国的军队具备攻占台湾的能力。台湾海峡最近发生的事件引发了一些对战略形势和（中国会不会）近期占领台湾的关注。

美国国防部次长科林·卡尔 (Colin H. Kahl) 认为，虽然中国意在扩大其在印度-太平洋地区的政治和军事影响，但在是不是发动对台作战的问题上它会更加谨慎。卡尔在2022年国防新闻年会的讨论中说道：“我不认为中国想把自己置于俄罗斯今天所处的境地。我想侵略一个民主邻国将引起全球对被侵略的国家极大的同情。” 中国将中国这样做不仅会加剧地区的军事紧张，并付出重大的政治和经济代价。中国可能会从俄罗斯过去六个月入侵乌克兰的经验中吸取教训。

卡尔表示，“我希望中国能从俄罗斯的经验中吸取教训，‘也许……我们不应该那样。 ’ 我并不认为中国会提前攻台的时间。 毋庸置疑是，中国领导人要求自己的部队在2027年前做好攻台的准备，但我没有看到任何迹象表明他已经做出了攻台的决定。 ”

卡尔认为，更令人担忧的是，中国在台湾海峡、南海和其他地区日益增加的强势，这种强势行为可能会因误解而导致意想不到的后果。“随着中国在台湾问题上变得越来越强势，中国会不会采取进一步行动改变台海的现状，并在这一过程中可能与美国或其盟国发生冲突呢？事实是，在过去一两年里，中国多次在空中和海上尝试不安全和不专业的做法。” 美国及其盟友现在必须警惕中国人民解放军海军和空军可能引发国际事件的做法。

卡尔同时表示，美国将一如既往地继续在印度-太平洋地区开展海空活动：“美国不会改变自己的做法。我们不会做加剧紧张局势的事情，但我们将继续捍卫印度-太平洋地区基于规则的国际秩序，支持我们的盟友和伙伴，不会退缩。 ”

在俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，美国国防部将该国列为 “严重威胁”(acute threat)。卡尔进一步澄清了这一定义义，即它的威胁“是即时的和尖锐的（immediate and sharp）。 ” 考虑到俄罗斯在未能实现其入侵乌克兰的目的后所采取的做法，卡尔还认为俄罗斯是“鲁莽的（reckless）。 ” 他说，“我认为俄罗斯是一个有能力的军事大国，但坦白地说，也许它并不像我们在6或8个月前评估的那样是一个有能力的常规军事大国。事实证明俄罗斯是一个极其危险和不计后果的国家，一个被削弱的俄罗斯在国际舞台上可能会变得更加危险。” 在绝望中，俄罗斯加强了与朝鲜和伊朗的关系，并向它们寻求帮助。此外，由于俄罗斯的常规部队大部都在乌克兰作战，卡尔认为该国将被迫更多地依赖非常规武器，如核、网络和太空武器以及虚假信息和造谣攻势。

卡尔说，“从长远来看，俄罗斯并不会像中国那样对美国和基于规则的国际秩序构成挑战，但从近期来看，俄罗斯是一个非常危险的角色。”