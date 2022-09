“美国面临‘缺钱、缺人、缺共识’的窘境”

9月6日,微信公号「中美聚焦」发表题为“ 西方战略家罕见共识 : 美国大战略不应忽略一个新现实 ”的文章。其中,亚洲协会政策研究所高级研究员拉贾·莫汉(C. Raja Mohan)在其文章中提到,在俄乌冲突已逾半年的背景下,如何平衡对欧洲和亚太地区两个方向的投入已成为美国大战略面临的“棘手难题”。文章详述了在俄乌战争影响下,美国大战略采取的调整措施。文章指出,尽管美国正试图“重返亚洲、制衡中国”并和欧洲达成新的“大交易”,但其企图奉行的“非友即敌”(“with us or against us” approach)路线只有在盟友们在互动中获得切实物质利益后才有成功的可能。

9月6日,微信公号「政治学与国际关系论坛」发表题为“ 郑永年 : 中国‘为什么要’及‘如何引领’下一波全球化 ”的文章。文章指出了全球化为中国带来的五大积极效应,回顾了近代以来的三波全球化进程,并对当下新的国际环境进行了分析。文章提出,中国应努力推动金融、科创体系、教育资源三方融合,为世界提供更好的国际公共品,引领下一波全球化。