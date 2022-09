英文线上讲座：美中关系面面观（第七届中美青年学者论坛暨有奖征文）

第六届中美青年学者论坛于2021年9月22日到24日上午9点到11点半在线上举办。这次论坛的主办单位分别为美国卡特中心、北京大学中外人文交流研究基地、环球时报和美国外交官杂志。这届论坛的主题为中美关系及其国内因素。著名中美关系学者、前官员和媒体代表贾庆国、谢淑丽(Susan Shirk)、苏格大使、胡锡进在9月22日的开幕式上致词。9月23日,论坛主办单位宣布了首届中美关系有奖征文的获奖作者,他们分别是香港中文大学深圳分校的Duan Xiaolin(他的论文“Is China’s external propaganda hijacking its foreign policies?”获吉米·卡特中国外交政策最佳论文奖)、马里兰大学的Wang Guan(她的论文“Speaking With One Voice? The Bipartisan Consensus on China in the U.S. House of Representatives”获吉米·卡特美国外交政策最佳论文奖)、和普林斯顿大学的Elliot Ji(他的论文“Building Discourse Power: Challenges to the Development of a China-led International Normative Order”获吉米·卡特美中关系最佳论文奖)。