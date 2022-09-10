“‘认知战’在当前‘台海博弈’的最前线”

【编者按】从5月29日起，“美中故事汇”每周将为中国媒体对美国的文字报道做简单汇编；从8月15日起，该汇编将聚焦中国社交媒体对美国的报道，旨在从中方舆情角度探索其对美国和美中关系的认知，以更好地理解中方对美的外交言论和政策，为推进美中关系的改善提供切入点。汇编的总题目为“美国又怎么了？”。本期涵盖的时间段为美国东部时间8月22日至8月28日。

8月22日，微信公号「中美聚焦」发表题为“ ‘佩洛西综合征’对中美关系的深层冲击 ”的文章。文章指出，当前美国内部不同的政治势力各行其是，蓄意搅动台湾问题，升级“中国威胁论”。文章称这一现状意味着“美国行政部门和立法部门在台湾问题上存在的微妙制衡似乎已被打破，这会加速台湾问题从中美关系的‘热点’变为‘爆点’。”

8月22日，微信公号「中美学者智库」发表题为“ 2024 年美国大选会重复 2020 年的场景吗 ？ ”的文章。文章指出，海湖庄园遭搜查很可能加速特朗普回归政治舞台，并称由于两党对立加剧，2024年总统大选竞争将异常激烈。文章亦称，美国将陷入“永久性、制度性分裂”。

8月23日，微信公号「牛弹琴」发表题为“ 这是拜登无法回避的头号难题 ， 很难解 ！ ”的文章。文章指出，“美国的通货膨胀自一年多前开始加速上升，目前已是拜登作为总统无法回避的头号课题。”

8月23日，微信公号「政治学与国际关系论坛」发表题为“ 赵全胜 ： 中美就佩洛西窜台博弈的启示 ”的文章。文章指出，佩洛西访台对中美关系、两岸关系、和亚太地区和平稳定造成了损害，中美关系势必会因此陷入长期对峙局面，“直至双方实力发生具有根本性的转变”。但“对峙”不等于“对抗”，也可以是长期战略竞争，双方应做好扎实的自我发展。

8月24日，微信公号「补一刀」发表题为“ 美军在关岛防‘解放军偷袭’ ？ ”的文章。文章指出，美军“正加紧升级在关岛的军事防御能力”，这是为了“防备中国可能发动的袭击”。文章称美军此举“别有用心”，是在向其亚太地区盟友渲染“中国导弹威胁”，意图炒作“21世纪珍珠港事件”。

8月24日，微信公号「中美聚焦」发表题为“ 欧美国家通胀‘爆表’ ， 中国需要警惕什么 ”的文章。文章指出，目前欧美国家因俄乌冲突、能源价格上涨、高温天气等因素影响，通货膨胀已持续数月，而这给当地民众生活、国际贸易和世界经济造成了灾难性的影响。

8月25日，微信公号「政治学与国际关系论坛」发表题为“ 达巍 ： 如何实现台湾问题的新稳定 ”的文章。文章指出，台湾问题一直是中美关系中最重要和最敏感的问题，但长期以来，中美两国在台湾问题上对对方的相关政策和行动却存在“红线模糊”的问题，因此双方难以互信以致触发危机。

8月26日，微信公号「中美学者智库」发表题为“ 美国要内战 ？ ”的文章。文章转载了芝加哥大学政治学教授罗伯特·佩普发表的文章《2000万美国人认为政治暴力是正当的》，指出“美国内战事实上已经逼近了”，当前的政治斗争将很快转化为大规模暴力。

8月26日，微信公号「补一刀」发表题为“ 台海最激烈的战场 ， 在这里 ？ ”的文章。文章指出，美国一些互联网科技巨头正准备出手帮助台湾“打认知战”，通过“大陆虚假消息”散播恐慌，加剧紧张局势，这意味着“认知战”、“信息战”是当前“台海博弈”的最前线。