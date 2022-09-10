“价值可以共享，利益就不能？”

【编者按】从5月29日起，“美中故事汇”每周将为中国媒体对美国的文字报道做简单汇编；从8月15日起，该汇编将聚焦中国社交媒体对美国的报道，旨在从中方舆情角度探索其对美国和美中关系的认知，以更好地理解中方对美的外交言论和政策，为推进美中关系的改善提供切入点。汇编的总题目为“美国又怎么了？”。本期涵盖的时间段为美国东部时间8月29日至9月4日。

8月30日，微信公号「中美聚焦」发表题为“ 台湾不应成为测试美日同盟信誉度的指标 ”的文章。文章指出，美日同盟在对台湾问题的表态上，似乎正由原本的“战略模糊”转向“战略清晰”，并提出这种趋向一方面可能是追随美国以台制华政策，一方面可能是日本国内保守力量意图通过“台湾牌”遏制中国。文章称，无论出于何种缘由，美国都不应通过台海问题来“测试”盟友日本的忠诚与决心，因为这种方式既无益于日本发展，也具有加剧西太平洋地区紧张局势的危险性和误导性。