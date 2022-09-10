“价值可以共享，利益就不能？”

【编者按】从5月29日起，“美中故事汇”每周将为中国媒体对美国的文字报道做简单汇编；从8月15日起，该汇编将聚焦中国社交媒体对美国的报道，旨在从中方舆情角度探索其对美国和美中关系的认知，以更好地理解中方对美的外交言论和政策，为推进美中关系的改善提供切入点。汇编的总题目为“美国又怎么了？”。本期涵盖的时间段为美国东部时间8月29日至9月4日。
8月30日，微信公号「中美聚焦」发表题为“台湾不应成为测试美日同盟信誉度的指标”的文章。文章指出，美日同盟在对台湾问题的表态上，似乎正由原本的“战略模糊”转向“战略清晰”，并提出这种趋向一方面可能是追随美国以台制华政策，一方面可能是日本国内保守力量意图通过“台湾牌”遏制中国。文章称，无论出于何种缘由，美国都不应通过台海问题来“测试”盟友日本的忠诚与决心，因为这种方式既无益于日本发展，也具有加剧西太平洋地区紧张局势的危险性和误导性。
8月31日，微信公号「中美聚焦」发表题为“这个法案为何被称为美国经济新‘毒药’”的文章。文章对拜登政府最近推出的《通胀削减法案》（又名：“气候法案”）进行了详尽地报道和介绍，并称这一法案是美国经济新“毒药”，因为它“名不副实”，不仅无法缓解美国的经济衰退，还会因印钞量的增加导致美国物价进一步升高。
9月2日，微信公号「中美学者智库」发表题为“俄如果战败，战后的世界格局将演变为……” 的文章。文章指出，俄罗斯在俄乌战争中已显露败象，并分析了俄走向失败的主要原因和俄乌战争结束后世界秩序的演变。文章认为，俄罗斯的衰落是“解体前的苏联衰落的继续”，导致的后果之一就是美国和其他西方国家在战后将以“所谓民主自由的意识形态划线”，导致俄进一步被孤立。文章称，中国人“要为国家和民族做些有益的事情，使中国避免重蹈苏联模式的覆辙。”
9月2日，微信公号「西西弗评论」发表题为“‘病毒’与‘蟑螂’”的文章。文章将“新冠病毒”比作“蟑螂”，高度评价了中国政府自新冠疫情以来推行和实施的清零抗疫政策和措施，并称“只有全人类共同努力，才能战胜新冠病毒，只有我们一个国家继续战斗，其他国家心安理得地做病毒的培养皿，我们再怎么努力，都不可能彻底消灭新冠病毒。”文章称，西方的“选择”自有“他们的逻辑”，但和中国“承担责任的选择”不同，西方国家面对疫情作出得是“聪明、理性而自私的选择”。
9月2日，微信公号「瞭望智库」发表题为“美国人捐出去的旧衣物，给地球另一端送去了环境噩梦”的文章。文章称，尽管美国一直通过宣扬衣服回收来彰显环保意识，但是垃圾的归途确是许多发展中国家的垃圾填埋场，这些需要耗时耗力处理的垃圾，最终成为了垃圾外包地的“环境噩梦”。
9月2日，微信公号「补一刀」发表题为“本来扎中国的刀，为何捅到韩国身上”的文章。文章指出，美方刚落地的“2022年通胀削减法案”因对北美生产的电动汽车采取千元补贴而引起韩国政府不满，认为其“背叛了”韩美自贸协定，令韩国车企蒙受损失。文章引述了韩国媒体的评论文章，称拜登政府的“价值观外交”十分虚伪，“难道价值可以共享，利益就不能共享？”
9月4日，微信公号「中美学者智库」发表题为“拜登正进行一场胜负难定的政治豪赌”的文章。文章报道了美国政坛诸多“怪象”，如不断加剧的党争、选区的不规则划分、活跃的极端分子等，称这些政治怪象将导致“美国政治极端化进一步被强化”。
小结
本周中国社交媒体讨论的话题主要围绕美国2022年通胀削减法案和美国和其西太平洋地区的盟友之间的最新动向展开。许多文章都对美国的气候法案进行了详细地报道，包括其对气候变化和清洁能源领域的巨额投资、平价医疗法案补贴、对百家高收入公司的增税等，在报道之余，很多文章针对法案发表了评论，大部分评论呈悲观态度。比如，气候法案对推动经济转型和降低排放的推动规模微乎其微、法案并不能有效缓解通胀，反而会造成美国公众更大的生活负担。在美国和其亚太地区盟友的合作方面，中国社交媒体主要对美国是否会利用中国周边邻居打“台湾牌”遏制中国发展进行了回应和评论。很多文章指出，中国作为一个崛起大国，其强大军事、经济、政治影响力在美国及其盟友面前已产生巨大威胁，这也给了美国“结盟、煽动”其亚太地区盟友表“忠心、决心”，通过台湾问题等当前敏感问题来“打压、对抗”中国日益增长的实力的“可趁之机”。许多中国社交媒体指出，这种联合非但不能给日本、韩国等盟友自身发展带来好处，反而会加剧其对美国的依赖程度，损害与中国的近邻关系，无益于长远发展。同时，中国多家媒体平台援引了日本、韩国国内公众对本国政府将与美国进行科技和经贸等领域合作的反对声音和合作并未带来收益反使本国蒙受损失的批评，如“日本民众集会反对美国总统访日，谴责美国为私利拉帮结派”、“华盛顿捅刀韩国，‘价值观’碎了一地”。