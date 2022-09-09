英文线上讲座：展望中共20大和美国中期选举对中美关系的影响

高玉生认为，这场战争下一阶段的对抗力度和强度可能进一步提高。不排除扩大和升级的可能性。这是因为：各方的目标截然相反，南辕北辙。确保克里米亚的归属和对乌东的占领显然是俄的底线。而乌克兰不会在主权和领土完整问题上向俄让步，决心通过战争收复乌东和克里米亚。美国、北约和欧盟一再申明打败普京的决心。