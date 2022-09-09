英文线上讲座：展望中共20大和美国中期选举对中美关系的影响

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20th Party Congress and US Midterm Elections: Implications for US-China Relations

美国东部时间9月20日（周二）上午10点到11点15分
北京时间9月20日（周二）晚上10点到11点15分

主办机构：Institute of China-America Studies
协办机构：卡特中心中美印象网站

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