英文线上讲座：展望中共20大和美国中期选举对中美关系的影响

20th Party Congress and US Midterm Elections: Implications for US-China Relations
美国东部时间9月20日（周二）上午10点到11点15分
北京时间9月20日（周二）晚上10点到11点15分
主办机构：Institute of China-America Studies
协办机构：卡特中心中美印象网站
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美国东部时间9月20日（周二）上午10点到11点15分
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只要有实权，君宪不两立，有君主即无宪法。不论君主有什么样的权力，这样的权力都无法约束，宪法最终必然被彻底破坏。要保留国王这个位置，又要让宪法得到施行，就必须彻底剥夺君主的权力，让她成为一个象征——一位“虚君”。这就是伊丽莎白。
高玉生认为，这场战争下一阶段的对抗力度和强度可能进一步提高。不排除扩大和升级的可能性。这是因为：各方的目标截然相反，南辕北辙。确保克里米亚的归属和对乌东的占领显然是俄的底线。而乌克兰不会在主权和领土完整问题上向俄让步，决心通过战争收复乌东和克里米亚。美国、北约和欧盟一再申明打败普京的决心。