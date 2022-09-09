伊丽莎白的最大贡献：几乎没做什么

编者按：本文首发于FT中文网，作者授权本站转发。伊丽莎白女皇9月8日去世 ，拜登总统马上去英国驻美使馆致哀，并下令全国所有联邦政府机构降半旗致哀。拜登说，伊丽莎白女皇是一位杰出的女政治家，她的尊严和始终如一无与伦比。她使得联合王国与美利坚合众国的盟国关系坚如磐石。伊丽莎白成为女皇时，美国当时的总统是杜鲁门。从杜鲁门到拜登，美国经历了14位总统，英国也一直在走下坡路，但伊丽莎白女皇的不卑不亢和平易近人让比她权力更大的臣民感到做英国人的尊严和自豪。2007年，伊丽莎白女皇在英国在北美第一个殖民地建立400周年时来到佛吉尼亚。英美关系的变迁是这个千变万化的世界近代史的缩影。英美关系与中美关系没有可比性，但其剧烈变化是有目共睹的，也许中美关系的掌控人能从英美关系的变化与适应中汲取一些教训。伊丽莎白也是第一位访问过中国的英国国王。正如本文作者所说，伊丽莎白女皇对这个世界最大的贡献就是她的“无所作为”。

伊丽莎白二世去世。如果又有人写什么她老人家对世界和平、国内安定的贡献云云，那么反着读就对了——她对英国、英联邦乃至世界的最大贡献就是几乎什么都没做，也不能做。如果做了，那就麻烦了；英国就成了君主独裁制，一个妥妥的第三世界国家。

恰好相反，英国之所以是英国，很大程度上是因为它是一个“君主立宪”国家——也许是世界上第一个君主立宪国家。“君主立宪”不是说国王领导制定一部宪法就行了，这样的国家多了去了。1889年，日本明治宪法就是这样，但明治宪法的天皇是很强大的；结果到了1920年代，天皇就被军国主义势力绑架，以至于他要不要对后来的侵华战争和太平洋战争负责，都成了一个战后争论不清的问题。要成为真正的君主立宪，君主必须是虚君——没有实权。

为什么只有虚君制才能成为真正的君主立宪？如果君主有实权，那么宪法到底给她多大的权力呢？无论是外交还是内政、军队还是文官职权，任何君主实权都是极其危险而愚蠢的——危险，是因为君权必然是不受约束的，否则“君”还有什么意义？愚蠢，是因为不论君主身边有多少高参谋士，最后都是他一人拍板，而这个人无论如何睿智也是人，也会犯错误。愚蠢+危险会给国家带来什么，不言自明。

结论是，只要有实权，君宪不两立，有君主即无宪法。不论君主有什么样的权力，这样的权力都无法约束，宪法最终必然被彻底破坏。要保留国王这个位置，又要让宪法得到施行，就必须彻底剥夺君主的权力，让她成为一个象征——一位“虚君”。