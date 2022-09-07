邓小平1992年南巡讲话全文

【编者注】1992年1月17日，88岁的邓小平坐在南行列车上，开始了他的南方之行。从1月18日到2月21日，邓小平视察了武昌、深圳、珠海、上海等地并发表重要谈话。不久小平南巡的旋风席卷全中国，掀起了又一轮改革开放的热潮。2022年8月29日，郑永年教授在“2022世界莞商大会经济峰会暨半导体产业发展论坛”上以《中国如何引领下一波全球化》为题发表主题演讲，提出中国已经进入了“第三次开放”，而如今中国取得的瞩目成就离不开第二次主动开放。适逢邓小平逝世21周年，本站特转发其南巡讲话全文。

“你拿出笔来记下我的话。我有几点意见请你转告北京。” “谁不改革谁下台！对，不改革开放就下台！下台！”“你去吧。回去就向北京报告。”“就照我说的，原汁原味发给北京！你去吧！”“要记住，书记大人，你也一样，不改革开放就下台！” “我跟李光耀讲过，华人实际上在经济上可以做另一个犹太人。华人在政治上一盘散沙，没有核心，但有市场取向的功利和敏锐，有庞大的市场和网路。李光耀也同意我的观点。我们落后的关键还是我们从五十年代起，不抓经济而抓阶级斗争，搞一大二公的社会主义。我这里不是说社会主义搞错了，但我也不能说我们完全搞对了。老百姓生活什么都要票，什么粮票、布票、烟票、酒票满天飞，什么都得排队……”

一、夕阳斜照的傍晚，汉口火车站，专列会见室

邓小平在湖北武昌火车站同中共湖北省委负责人谈话。邓小平对湖北省委书记关广富说：“你拿出笔来记下我的话。我有几点意见请你转告北京。”

“第一，十一届三中全会以来的实践证明只有改革开放才能救中国。以经济建设为中心的党的基本路线中，改革开放是主题、是主线。以前的两任总S书记抓改革开放还是有功的，1983年到1988年的经济发展很快，打下了很好的基础。没有那五年的经济大发展，你这几年的治理整顿也搞不下去。对胡耀邦、赵紫阳在经济工作上的成绩还是应该肯定。他们只是在反自由化上出了点问题，但对他们的工作和成绩，不能一概否定。”

“第二，发展才是硬道理，成天去争论什么资本主义、社会主义有啥意思？你搞得清楚吗？反正我是搞不清楚。八中全会开得好，稳定了农村基本政策。到农村去搞什么社会主义教育运动，搞姓资姓社的争论，空谈误国，实干兴邦。不要再进行所谓的争论了!不争论!这要作为一条制度!以经济建设为中心的基本路线不能动摇，要管一百年，对，一百年不动摇。”

“第三，经济发展要求有一定速度。对我们这种基础薄弱的国家，6%不是什么成绩。我看连续5年超过10%是可以争取的。现在，周边的一些国家和地区经济发展比我们快，如果我们不发展或发展得太慢，老百姓一比较就有问题了。归根结底，能发展多快就搞多快，不要阻挡。目前的经济工作没有新意，没有进取心、创造性，多数人不懂经济。没进取心就是没有历史责任感！”

“第四，这两年改革开放的话不硬了，旗帜不鲜明了!这不对，有右的东西影响我们也有左的东西影响我们。但根深蒂固的还是左的东西。有些理论家、政治家拿大帽子吓唬人。不是右，而是左。左带有革命的色彩，好像越左越革命。左的东西在我们党的历史上可怕呀！一个好好的东西，一下子被他搞掉了。把改革开放说成是引进资本主义，认为和平演变的主要危险来自经济领域，这些就是左，我们必须保持清醒的头脑。现在中国的实际情况，不发展或发展慢了都不行。而怎么发展呢？办法只有一条那就是改革开放，国家需要改革开放，人民需要改革开放，谁不改革谁下台！对，不改革开放就下台！下台！”

“暂时就这几点，没有了……你去吧。回去就向北京报告。”

“就照我说的，原汁原味发给北京！你去吧！”

“记住，回去就向北京报告！”

“要记住，书记大人，你也一样，不改革开放就下台！”

二、阳光灿烂的下午，南昌，滕王阁休息室

邓小平对江西省委书记毛致用说：“我是个退休老头子，耳朵也不好使，（汇报）你就免了吧。”

“不过，我倒可以作为一个老百姓跟你书记大人进点言：我离开江西二十年整了，这次来走走，好象这里变化并不太大呦。你的南边就是广东，你看广东就是热气腾腾的，发展很快，人家成天就是改革开放，你这里我看是有点冷冷清清。

你给你们省委一班人讲，也可以给北京讲，就说我说的，改革开放是大局、大方向，发展才是硬道理。不发展或者发展缓慢的空谈，只能误国。尤其是你这江西，底子很薄，资源不多，不努力改革开放行吗？你们什么时候改革开放真有成绩了，你们汇报我乐意听，现在，还是那一套就免了吧。”

“对了，书记大人，记住，发展才是硬道理！你应该多向广东学习而不是向北京学习，谁不改革开放谁就得下台。你可以把我这话向北京报告。”

三、华灯辉煌的夜晚，深圳迎宾馆，桂园

老爷子一吃完晚饭仍兴致不减，把瑞林、毛毛、飞飞和刚到深圳会合的朴方、邓楠等全叫到了身边，他有话要说。

“大家今天也见到深圳了，这才是中国改革开放的方向，也是中国今后生存发展的希望。我想跟你们聊另一个问题。”

“你们猜猜，促使我这次出来的直接原因是什么？或者说这几个多月来，纠缠我最多的因素是什么？”

“还不是对国家命运的忧虑呗？”飞飞迟疑着说道。

“有点对，但还不够直接。朴方，你说呢？”

“我想，”邓朴方犹豫了一下，干脆说道，“是苏联垮台？”

“对，是苏联问题！”

“离开北京前两天，瑞林给我讲了一个镜头，让我夜不能寐。那就是苏联垮台时，叶利钦宣布苏共在俄罗斯停止活动。叶一宣布，在苏共中央大厦前自动聚集起成千上万的老百姓，当那些在中央委员会工作的人撤出大楼时，人们自动让开一条路，让这些人通过。但伴随着这些工作人员的是什么呢？老百姓们的口水和垃圾！一个执政了七十年，号称有几千万党员的庞然大物，就这么一夜之间垮了！要知道，苏联的住房、工资、资源、生产力和社会发达程度，都比我们国家好得多呀!在六十年代中期，我们在和苏联吵架的时候，新上台的勃列日涅夫就宣称苏联已经建成了发达的社会主义，按他的描述，苏联距共产主义也仅有一步之遥了。而共产主义，也是我们这代人过去的终生追求呀！”

“毛主席前期是靠实事求是胜的。打江山的时候，陈独秀、瞿秋白、张国焘、王明每个人都自以为比毛有学问，但毛胜就胜在实事求是。唉，但后来，他也以为他就是真理，他就是马克思主义化身和发展。其实，他跟我一样，凡夫俗子一个。对社会主义、马克思主义谁能说清楚？对资本主义又有谁能说清楚？反正，我是不懂，我说不清楚。明明说不清楚，偏要去天天争论？我看，发展才是硬道理。真得加上一条，不争论!不争论，要作为一条原则。”

四、风和日丽的下午，深圳迎宾馆，接见厅

邓小平：“人老了啰嗦，不过，我也啰嗦不了几天了。今天就给你们大家多啰嗦几句吧。”

“我们过去的革命常以苏联为榜样。但这些天，我想的最多的，也还是苏联。那么丰富的自然资源，那么深厚的文化传统，那么强大的国家机器，还有庞大的共产党队伍，似乎在一夜之间就垮了，消失了。苏联，我们过去顶礼膜拜的词语，一下子就成为历史陈迹，历史名词，值得我们深思呀！”

“苏联完了，全世界方方面面的思路很自然就联想到中国，中国向何处去？怎么办？”

“其实，苏联垮台有很多因素。其他不讲，成天搞核武器，搞理论专政，不顾人民死活，而老百姓为了基本生活品还成天排队，我看就是一个主要因素。号称是发达社会主义，结果折腾了七十多年，连老百姓的肚子都喂不饱，说得过去吗？说不过去。中国怎么办？中国就得以经济建设为中心，把老百姓的生活解决好。我看，以经济建设为中心的基本路线决不能动摇，一百年也不能动摇。”（众人热烈鼓掌）

“昨天，我们家聊天，也聊起苏联垮台。孩子们告诉我，二十世纪的世界有两个重大的历史现象。政治上的重大历史现象，是苏联的崛起和消亡；在经济上呢？则是近三十年来亚洲四小龙的崛起。这两年，除了四小龙外，泰国、印尼、马来西亚也迎头赶上。四小龙和东南亚诸国的人有中国人聪明勤劳吗？我看未必。我跟李光耀讲过，华人实际上在经济上可以做另一个犹太人。华人在政治上一盘散沙，没有核心，但有市场取向的功利和敏锐，有庞大的市场和网路。李光耀也同意我的观点。我们落后的关键还是我们从五十年代起，不抓经济而抓阶级斗争，搞一大二公的社会主义。我这里不是说社会主义搞错了，但我也不能说我们完全搞对了。老百姓生活什么都要票，什么粮票、布票、烟票、酒票满天飞，什么都得排队。长此下去，苏联的今天就是我们的明天。”

“对社会主义、马克思主义，我看除了实事求是这一条外，我今天还不能讲得很清楚。我看也没有几个人说得清楚。说不清楚就不要去争论，成天去争论姓资还是姓社就是浪费时间。所以，我说，要把不争论作为一条原则定下来，空谈误国，实干兴邦呀！”（又是一阵热烈掌声）

“你们先别鼓掌。我得给你们一点压力。我刚才提到二十世纪一个重大的经济现象就是四小龙的崛起。中国怎么办？我看先别赶英超美，连日本我们也别去比。中国当前的任务和出路就是向四小龙学习，经过二三十年的奋斗实现小康。前些时候，在北京、湖北、江西，我还不敢说，但这次到深圳，我有了信心。深圳的发展才不过十年，就到了今天的样子。再这样干下去，四小龙就没什么可怕了。我想，深圳、广东的基本任务就是在不太长的时间内，就是在全国杀出一条血路，做一个表率，率先超过四小龙。我看给广东二十年时间，赶上四小龙是可能的。”