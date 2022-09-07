邓小平1992年南巡讲话全文

【编者注】1992年1月17日，88岁的邓小平坐在南行列车上，开始了他的南方之行。从1月18日到2月21日，邓小平视察了武昌、深圳、珠海、上海等地并发表重要谈话。不久小平南巡的旋风席卷全中国，掀起了又一轮改革开放的热潮。2022年8月29日，郑永年教授在“2022世界莞商大会经济峰会暨半导体产业发展论坛”上以《中国如何引领下一波全球化》为题发表主题演讲，提出中国已经进入了“第三次开放”，而如今中国取得的瞩目成就离不开第二次主动开放。适逢邓小平逝世21周年，本站特转发其南巡讲话全文。
“你拿出笔来记下我的话。我有几点意见请你转告北京。”
“谁不改革谁下台！对，不改革开放就下台！下台！”“你去吧。回去就向北京报告。”“就照我说的，原汁原味发给北京！你去吧！”“要记住，书记大人，你也一样，不改革开放就下台！”
“我跟李光耀讲过，华人实际上在经济上可以做另一个犹太人。华人在政治上一盘散沙，没有核心，但有市场取向的功利和敏锐，有庞大的市场和网路。李光耀也同意我的观点。我们落后的关键还是我们从五十年代起，不抓经济而抓阶级斗争，搞一大二公的社会主义。我这里不是说社会主义搞错了，但我也不能说我们完全搞对了。老百姓生活什么都要票，什么粮票、布票、烟票、酒票满天飞，什么都得排队……”
一、夕阳斜照的傍晚，汉口火车站，专列会见室
邓小平在湖北武昌火车站同中共湖北省委负责人谈话。邓小平对湖北省委书记关广富说：“你拿出笔来记下我的话。我有几点意见请你转告北京。”
“第一，十一届三中全会以来的实践证明只有改革开放才能救中国。以经济建设为中心的党的基本路线中，改革开放是主题、是主线。以前的两任总S书记抓改革开放还是有功的，1983年到1988年的经济发展很快，打下了很好的基础。没有那五年的经济大发展，你这几年的治理整顿也搞不下去。对胡耀邦、赵紫阳在经济工作上的成绩还是应该肯定。他们只是在反自由化上出了点问题，但对他们的工作和成绩，不能一概否定。”
“第二，发展才是硬道理，成天去争论什么资本主义、社会主义有啥意思？你搞得清楚吗？反正我是搞不清楚。八中全会开得好，稳定了农村基本政策。到农村去搞什么社会主义教育运动，搞姓资姓社的争论，空谈误国，实干兴邦。不要再进行所谓的争论了!不争论!这要作为一条制度!以经济建设为中心的基本路线不能动摇，要管一百年，对，一百年不动摇。”
“第三，经济发展要求有一定速度。对我们这种基础薄弱的国家，6%不是什么成绩。我看连续5年超过10%是可以争取的。现在，周边的一些国家和地区经济发展比我们快，如果我们不发展或发展得太慢，老百姓一比较就有问题了。归根结底，能发展多快就搞多快，不要阻挡。目前的经济工作没有新意，没有进取心、创造性，多数人不懂经济。没进取心就是没有历史责任感！”
“第四，这两年改革开放的话不硬了，旗帜不鲜明了!这不对，有右的东西影响我们也有左的东西影响我们。但根深蒂固的还是左的东西。有些理论家、政治家拿大帽子吓唬人。不是右，而是左。左带有革命的色彩，好像越左越革命。左的东西在我们党的历史上可怕呀！一个好好的东西，一下子被他搞掉了。把改革开放说成是引进资本主义，认为和平演变的主要危险来自经济领域，这些就是左，我们必须保持清醒的头脑。现在中国的实际情况，不发展或发展慢了都不行。而怎么发展呢？办法只有一条那就是改革开放，国家需要改革开放，人民需要改革开放，谁不改革谁下台！对，不改革开放就下台！下台！”
“暂时就这几点，没有了……你去吧。回去就向北京报告。”
“就照我说的，原汁原味发给北京！你去吧！”
“记住，回去就向北京报告！”
“要记住，书记大人，你也一样，不改革开放就下台！”
二、阳光灿烂的下午，南昌，滕王阁休息室
邓小平对江西省委书记毛致用说：“我是个退休老头子，耳朵也不好使，（汇报）你就免了吧。”
“不过，我倒可以作为一个老百姓跟你书记大人进点言：我离开江西二十年整了，这次来走走，好象这里变化并不太大呦。你的南边就是广东，你看广东就是热气腾腾的，发展很快，人家成天就是改革开放，你这里我看是有点冷冷清清。
你给你们省委一班人讲，也可以给北京讲，就说我说的，改革开放是大局、大方向，发展才是硬道理。不发展或者发展缓慢的空谈，只能误国。尤其是你这江西，底子很薄，资源不多，不努力改革开放行吗？你们什么时候改革开放真有成绩了，你们汇报我乐意听，现在，还是那一套就免了吧。”
“对了，书记大人，记住，发展才是硬道理！你应该多向广东学习而不是向北京学习，谁不改革开放谁就得下台。你可以把我这话向北京报告。”
三、华灯辉煌的夜晚，深圳迎宾馆，桂园
老爷子一吃完晚饭仍兴致不减，把瑞林、毛毛、飞飞和刚到深圳会合的朴方、邓楠等全叫到了身边，他有话要说。
“大家今天也见到深圳了，这才是中国改革开放的方向，也是中国今后生存发展的希望。我想跟你们聊另一个问题。”
“你们猜猜，促使我这次出来的直接原因是什么？或者说这几个多月来，纠缠我最多的因素是什么？”
“还不是对国家命运的忧虑呗？”飞飞迟疑着说道。
“有点对，但还不够直接。朴方，你说呢？”
“我想，”邓朴方犹豫了一下，干脆说道，“是苏联垮台？”
“对，是苏联问题！”
“离开北京前两天，瑞林给我讲了一个镜头，让我夜不能寐。那就是苏联垮台时，叶利钦宣布苏共在俄罗斯停止活动。叶一宣布，在苏共中央大厦前自动聚集起成千上万的老百姓，当那些在中央委员会工作的人撤出大楼时，人们自动让开一条路，让这些人通过。但伴随着这些工作人员的是什么呢？老百姓们的口水和垃圾！一个执政了七十年，号称有几千万党员的庞然大物，就这么一夜之间垮了！要知道，苏联的住房、工资、资源、生产力和社会发达程度，都比我们国家好得多呀!在六十年代中期，我们在和苏联吵架的时候，新上台的勃列日涅夫就宣称苏联已经建成了发达的社会主义，按他的描述，苏联距共产主义也仅有一步之遥了。而共产主义，也是我们这代人过去的终生追求呀！”
“毛主席前期是靠实事求是胜的。打江山的时候，陈独秀、瞿秋白、张国焘、王明每个人都自以为比毛有学问，但毛胜就胜在实事求是。唉，但后来，他也以为他就是真理，他就是马克思主义化身和发展。其实，他跟我一样，凡夫俗子一个。对社会主义、马克思主义谁能说清楚？对资本主义又有谁能说清楚？反正，我是不懂，我说不清楚。明明说不清楚，偏要去天天争论？我看，发展才是硬道理。真得加上一条，不争论!不争论，要作为一条原则。”
四、风和日丽的下午，深圳迎宾馆，接见厅
邓小平：“人老了啰嗦，不过，我也啰嗦不了几天了。今天就给你们大家多啰嗦几句吧。”
“我们过去的革命常以苏联为榜样。但这些天，我想的最多的，也还是苏联。那么丰富的自然资源，那么深厚的文化传统，那么强大的国家机器，还有庞大的共产党队伍，似乎在一夜之间就垮了，消失了。苏联，我们过去顶礼膜拜的词语，一下子就成为历史陈迹，历史名词，值得我们深思呀！”
“苏联完了，全世界方方面面的思路很自然就联想到中国，中国向何处去？怎么办？”
“其实，苏联垮台有很多因素。其他不讲，成天搞核武器，搞理论专政，不顾人民死活，而老百姓为了基本生活品还成天排队，我看就是一个主要因素。号称是发达社会主义，结果折腾了七十多年，连老百姓的肚子都喂不饱，说得过去吗？说不过去。中国怎么办？中国就得以经济建设为中心，把老百姓的生活解决好。我看，以经济建设为中心的基本路线决不能动摇，一百年也不能动摇。”（众人热烈鼓掌）
“昨天，我们家聊天，也聊起苏联垮台。孩子们告诉我，二十世纪的世界有两个重大的历史现象。政治上的重大历史现象，是苏联的崛起和消亡；在经济上呢？则是近三十年来亚洲四小龙的崛起。这两年，除了四小龙外，泰国、印尼、马来西亚也迎头赶上。四小龙和东南亚诸国的人有中国人聪明勤劳吗？我看未必。我跟李光耀讲过，华人实际上在经济上可以做另一个犹太人。华人在政治上一盘散沙，没有核心，但有市场取向的功利和敏锐，有庞大的市场和网路。李光耀也同意我的观点。我们落后的关键还是我们从五十年代起，不抓经济而抓阶级斗争，搞一大二公的社会主义。我这里不是说社会主义搞错了，但我也不能说我们完全搞对了。老百姓生活什么都要票，什么粮票、布票、烟票、酒票满天飞，什么都得排队。长此下去，苏联的今天就是我们的明天。”
“对社会主义、马克思主义，我看除了实事求是这一条外，我今天还不能讲得很清楚。我看也没有几个人说得清楚。说不清楚就不要去争论，成天去争论姓资还是姓社就是浪费时间。所以，我说，要把不争论作为一条原则定下来，空谈误国，实干兴邦呀！”（又是一阵热烈掌声）
“你们先别鼓掌。我得给你们一点压力。我刚才提到二十世纪一个重大的经济现象就是四小龙的崛起。中国怎么办？我看先别赶英超美，连日本我们也别去比。中国当前的任务和出路就是向四小龙学习，经过二三十年的奋斗实现小康。前些时候，在北京、湖北、江西，我还不敢说，但这次到深圳，我有了信心。深圳的发展才不过十年，就到了今天的样子。再这样干下去，四小龙就没什么可怕了。我想，深圳、广东的基本任务就是在不太长的时间内，就是在全国杀出一条血路，做一个表率，率先超过四小龙。我看给广东二十年时间，赶上四小龙是可能的。”
“解放战争时期，刘伯承同志和我率部队千里挺进大别山。别人围追堵截，但伯承同志提出两军相逢勇者胜。最后，我们在没有根据地，没有冬衣，装备很差的情况下，战略突进中原，直逼南京，我们是勇者，我们胜了！今天，我要给你们同样的一个战略任务，就是做中国改革开放的先锋，在中国的改革开放上杀出一条血路，证明中国人搞经济不是孬种！不管别人怎么说，甚至不管某些自诩为马克思主义的理论家怎么说，搞改革开放不动摇，坚持党的基本路线不动摇，追上四小龙，用二十年的时间，把广东建成亚洲的第五条龙！”
“改革开放也不会一帆风顺。现在的改革开放迈不开步子，不敢闯，要害是姓资还是姓社的问题。判断姓资姓社的标准应该是三个有利，即是否有利于发展生产力，是否有利于增强综合国力，是否有利于提高生活水平。特区的实践表明，改革开放不仅可以发展生产力，还可以解放生产力。所以，我发明了一条叫做不争论。争论什么？一争把时间都争掉了，什么也干不成。不争论，大胆地试，大胆地闯。开办特区有争论，有些人今天仍不同意。”
“农村改革也有争论，但是农村这几年成长最快的是水产业和水果业，这恰恰是我们计划经济没计划，政府基本不管的行业。以前，北京的老百姓为了大白菜天天排队，由政府配发。但现在几个批发市场一搞，大白菜紧缺排队的现象就消失了。三峡工程也争论很多，我到美国一看，人家凡是能修水电站的地方早就修完了。苏联、欧洲那些地方都是如此。这可以增加多少国力和财富呀!我是坚决主张搞的。今天还有很多人不同意，有人甚至乱骂。怕什么，看准的就要坚决搞。”
“我看，十一届三中全会以来，起码有这几点是看准了的:以经济建设为中心的党的基本路线，以特区建设为标志的改革开放路线，以家庭联产承包责任制为基本制度的农村改革，以发展解放生产力为主旨的市场机制。”
“说起市场，又有人讲市场经济是搞资本主义。其实，计划和市场都是手段，哪是有那么多清规戒律的主义。我提的在香港问题上搞一国两制，反对的人就少。在主权问题，很多人可以向制度妥协，但在国强民富上，在发展生产力上，我们为什么就不能更包容更妥协呢？还是那句真理:实事求是。中国穷，发展才是硬道理。为了发展，我们不仅在香港容忍和鼓励资本主义，在内地我们也要容忍和鼓励差别和市场机制。不这样，何来引进外资，何来改革开放？”
“去香港看回归是我的一个梦想，能去我一定去。但我已经88岁了，这次可能是最后一次外出了，时间不饶人呀！你们要坚持改革开放，就是坚持中国的未来。80多年前孙中山实现不了的理想，就可能通过改革开放实现。我今天讲的，你可以回去跟下面讲，也可以跟上面的北京讲。我在湖北和江西还讲过，谁不改革开放谁就下台!这点你也讲！”
五、阴雨绵绵的下午，春节，上海，西郊宾馆一号楼
“书生造反，十年不成，那也不仅是中国古训，也是现代真理。历朝历代，秀才造反，改革的失败者居多。汉代的王莽，宋代的王安石，甚至当代的毛泽东都是以秀才见长，他们当初的业绩都很辉煌，但一旦做出一个大文人的样子，都目中无人，最后结果凄凉。
“我们党的历史上的领袖陈独秀、瞿秋白等都是名副其实的大秀才，但他们操作性和务实精神都很差。党的事业在他们手里没有发展起来，而他们没有看上眼的毛泽东，却以他的务实和实事求是赢得了认可。
“在井冈山的时候，蒋介石的前四次围剿失败，核心还是毛主席的实事求是，敌进我退。但到秦邦宪、王明、李德这些书生当政，要搞正规战，御敌于国门之外，红军就失败了。八大以前，毛主席还是实事求是的。我们党历史上有两个很不错的大会，一是八大，一是十三大，不错在哪里？不错就在实事求是。八大讲经济建设，毛退居二线，十三大讲社会主义初级阶段。可惜，这两次不错的大会精神都没有贯彻下去。”
“文人误国。哈韦尔能怎么样说不清楚。苏联我看就是被戈尔巴乔夫的文人情结提前葬送掉，他只图自己的声望，而不顾党和国家的死活。而叶利钦是一个更看重声望的人。苏联要平静下来，一定得有一个更沉着、更务实、更有操作性的人才行。我认为上海有希望的理由正在于此。上海人就是很务实，不像北京成天就是务虚。上海人富于技巧和操作精神。只要让他们干，他们肯定会干出一片新天地来的！”