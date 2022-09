董云裳： 摆脱美中关系 “零和竞争”心态

8月28日,美国美中关系杂志《连线中国》(The Wire China) 发表了对前美国国务院负责亚太事务的代理助理国务卿董云裳(英语:Susan Ashton Thornton)的采访“ Susan Thornton on Escaping the Zero-Sum Mindset in U.S.-China Relations ”( 点击阅读全文 )。以下是董云裳对采访的回答简短摘要:

为什么美中关系在过去十年中起伏不定?董云裳认为必须首先关注大趋势。回顾过去四十年的美中关系,最糟糕的时期往往与美国的政治周期相吻合。在总统选举中,中国很容易成为美国候选人的攻击目标。候选人当选后,美中关系会随着时间的推移而有所缓和。

在大趋势之外,还有一些具体的事件会对美中关系产生巨大影响。例如,2008年世界经济危机就是两国关系的转折点之一。正因为这场巨大的金融风暴,奥巴马总统在上任后立即选择与中国合作。2008年的世界经济危机不仅让中国看到了美国经济治理体系的不足,也是中国第一次踏上世界舞台,成为国际秩序的维护者。此后,随着综合国力和国际地位的迅速提高,中国的外交政策逐步从改革开放时期的”韬光养晦”转变为今天的”奋发图强”。中国希望在获得发展的同时也赢得外部世界的尊重。在南海问题上,中国变得更加积极主动。中国日趋坚决的政策引起了美国的警惕,所以美国的对华政策也变得更加激进。

另一个改变美中关系的事件是新冠疫情,特朗普认为他的连任机会被 “中国病毒 ”破坏了,于是在其总统任期的最后一年对中国发起了猛烈攻击。疫情是特朗普政府对华政策的催化剂,它释放了所有针对中国的潜在负面行动,包括特朗普政府对中国的谩骂和经济制裁,导致美中关系急剧下降。但董云裳说并非所有特朗普团队成员都认可这一行为。她认为,特朗普政府在美中关系中的强硬言辞和取消外交是不对的:

“在像美国和中国这样的国家之间的关系中,作为世界上最重要的两个经济体和世界上最大的两个大国,取消外交是一个错误。我们处在不同的系统中,取消外交只会导致误解、误传和无端增加紧张局势。”(“In a relationship between countries like the U.S. and China, the two most important economies in the world and the two biggest powers in the world, doing away with diplomacy is a mistake. We’re very different systems so doing away with diplomacy just lends itself to misperceptions, miscommunication, [and] gratuitous increasing of tensions.”)