董云裳： 摆脱美中关系 “零和竞争”心态

8月28日，美国美中关系杂志《连线中国》(The Wire China) 发表了对前美国国务院负责亚太事务的代理助理国务卿董云裳（英语：Susan Ashton Thornton）的采访“Susan Thornton on Escaping the Zero-Sum Mindset in U.S.-China Relations”（点击阅读全文）。以下是董云裳对采访的回答简短摘要：
为什么美中关系在过去十年中起伏不定？董云裳认为必须首先关注大趋势。回顾过去四十年的美中关系，最糟糕的时期往往与美国的政治周期相吻合。在总统选举中，中国很容易成为美国候选人的攻击目标。候选人当选后，美中关系会随着时间的推移而有所缓和。
在大趋势之外，还有一些具体的事件会对美中关系产生巨大影响。例如，2008年世界经济危机就是两国关系的转折点之一。正因为这场巨大的金融风暴，奥巴马总统在上任后立即选择与中国合作。2008年的世界经济危机不仅让中国看到了美国经济治理体系的不足，也是中国第一次踏上世界舞台，成为国际秩序的维护者。此后，随着综合国力和国际地位的迅速提高，中国的外交政策逐步从改革开放时期的”韬光养晦”转变为今天的”奋发图强”。中国希望在获得发展的同时也赢得外部世界的尊重。在南海问题上，中国变得更加积极主动。中国日趋坚决的政策引起了美国的警惕，所以美国的对华政策也变得更加激进。
另一个改变美中关系的事件是新冠疫情，特朗普认为他的连任机会被 “中国病毒 ”破坏了，于是在其总统任期的最后一年对中国发起了猛烈攻击。疫情是特朗普政府对华政策的催化剂，它释放了所有针对中国的潜在负面行动，包括特朗普政府对中国的谩骂和经济制裁，导致美中关系急剧下降。但董云裳说并非所有特朗普团队成员都认可这一行为。她认为，特朗普政府在美中关系中的强硬言辞和取消外交是不对的:
“在像美国和中国这样的国家之间的关系中，作为世界上最重要的两个经济体和世界上最大的两个大国，取消外交是一个错误。我们处在不同的系统中，取消外交只会导致误解、误传和无端增加紧张局势。”（“In a relationship between countries like the U.S. and China, the two most important economies in the world and the two biggest powers in the world, doing away with diplomacy is a mistake. We’re very different systems so doing away with diplomacy just lends itself to misperceptions, miscommunication, [and] gratuitous increasing of tensions.”）
美国和中国应该通过更密集的外交活动和与其他国家更好的协调进行合作。特朗普试图做的是将一切双边化，这是一个大错。如果美国在贸易中实行双边主义，对美国和中国都将是有百弊而无一利。
美国和中国应摆脱“零和竞争心态”，加强在各个领域的合作。董云裳提出，商业联系将会是美国和中国在近期内的最佳合作领域。全球商业化是无法抗拒的事实，闭门造车和经济制裁都无益于其发展。此外，在能源市场、粮食供应和粮食安全、通货膨胀、全球经济的不平衡等问题上，美中也有很大的合作空间。尽管最新的北约战略指南将中国称为 “系统性挑战”，但这一“危言耸听”无法削弱其他国家和中国之间重要的经济联系，美国若一意孤行地对抗中国，只会导致自我实力的削弱。美中关系是否能重回正轨，取决于两个的元首和他们的顾问，也在很大程度上取决于两国的国内政治如何发展。如今美中两国内政波谲云诡，而两个政府也缺乏沟通。董云裳认为，美中两国需要表明双方合作的意向，为切实解决问题创造外交空间。美中关系从来都不是一帆风顺的，但在分歧之外，重要的是要强调关系中的建设性和合作性。对于美中两国，寻求合作才能互惠互利，而扩大化分歧将导致两败俱伤。