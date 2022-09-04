戈尔巴乔夫：终结冷战的第一人

前苏联第一任同时也是最后一任总统戈尔巴乔夫于当地时间30日在莫斯科去世，终年91岁。现在回想起来，比较客观公正地讲，戈尔巴乔夫才应该是终结冷战的第一人。因为如果没有戈尔巴乔夫的“新思维”，没有他的首先退让，就不可能有前苏联与美欧关系的转变，也不可能有柏林墙的倒塌，德国的统一，冷战的结束。但是，其退让的代价也是巨大的，那就是社会主义阵营与前苏联的解体，而且其退让也没有换来国际新秩序的建立，以及俄罗斯的自由与繁荣。相反随着北约不断东扩，俄罗斯与美欧关系又回到了冷战的轨道上，最终演变成目前的俄乌军事冲突。

三十多年前，冷战结束，世界合二为一，历史进入一个进步基于全人类利益的时代，一个世界新秩序将会显现。在这一世界新秩序中，全世界的国家，无论是东方的还是西方的，南方的还是北方的，都可以实现繁荣，和谐共处。这是当时前苏联领导人戈尔巴乔夫与美国总统乔治·布什对于未来世界的共同希望与愿景。但是，不幸的是，世界新秩序最终只是成为了一句漂亮的口号，而没有实际内涵。冷战后，尽管美国及其欧洲盟友口口声声讲北约东扩不是针对俄罗斯，但是当北约军队进入新欧洲，美国导弹防御体系指向俄罗斯的时候，俄罗斯还会这样认为吗？事实上，随着北约东扩，俄罗斯与美国和西方国家早已走上了新冷战的轨道。从1999 到 2008 十年间，北约东扩三次，先后将东欧九国和波罗的海三国纳入北约体系。对此，俄罗斯一直坚持北约东扩违反了西方领导人与戈尔巴乔夫的”君子协定”。即便是在西方内部，关于北约东扩的起因也是一个争论不休的问题。对此，美国”冷战之父”乔治·凯南就曾经强烈批评北约的首轮东扩，称之为”美国外交在后冷战时期犯下的最致命的错误”。它会对”俄罗斯舆情中的民族主义、反西方倾向和尚武情结火上浇油，不但无助于俄罗斯的民主进程，还恢复了东西方之间的敌对气氛，驱使俄罗斯外交与我们的意愿背道而驰。”所以，可以说在欧洲所谓冷战结束，实际上只是短短几年的休战，因为不管怎么说，美国一直甩不掉冷战的阴影，自1990年代以来美国便将俄罗斯视为潜在威胁，全然不顾后者抗议北约东扩，反对美国在东欧建立反导系统，以至于俄罗斯与美国和西方国家之间的矛盾与冲突愈演愈烈。